„Wydział” – czy serial może ochronić biznes?

Pracownicy uczą się m.in. jak rozpoznawać próby phishingu, jak tworzyć i zarządzać hasłami, jak zabezpieczać urządzenia mobilne i jak odpowiednio reagować na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem. – Serial jako forma szkolenia to przełom w edukacji pracowników. Połączenie emocji z praktyczną wiedzą sprawia, że uczestnicy angażują się i lepiej zapamiętują kluczowe informacje. To podejście łączy rozrywkę z realnymi korzyściami dla biznesu – mówi współtwórca szkolenia Grzegorz Primus z PowerGam.

Skuteczność potwierdzona nagrodami

„Wydział” zdobył główną nagrodę w konkursie „Let’s be more Cyber 2024” organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, co potwierdza jego wartość edukacyjną i innowacyjność. Firmy, które wdrożyły to szkolenie, zauważają wyraźną poprawę świadomości wśród pracowników, a także większe bezpieczeństwo operacyjne.

E-learningowa forma „Wydziału” pozwala na łatwe wdrożenie w każdej organizacji. Pracownicy mogą realizować szkolenie w dogodnym czasie i miejscu, co czyni je szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem w erze pracy hybrydowej i zdalnej.

– Czasem wystarczy jedno nieświadome kliknięcie, by narazić firmę na straty. Szkolenie takie jak serial „Wydział” pozwala tego uniknąć – podsumowuje Justyna Puchała.