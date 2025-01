Na czym polega nowe oszustwo "wangiri"? Szybko można stracić dużo pieniędzy

Przestępcy mogą korzystać dzisiaj nawet z takich numerów, które na pierwszy rzut oka nie wydają się niepokojące – mogą na przykład dzwonić z numerów z polskim numerem kierunkowym +48 (numer może być jednak dłuższy niż 9 cyfr).

Najczęściej jednak proceder jest możliwy dzięki korzystaniu przez oszustów z numerów premium lub współpracy z lokalnymi operatorami telefonii komórkowej.

„Co do zasady operatorzy rozliczają się między sobą hurtowo. O ile w Europie stawki przy takich rozliczeniach są niskie i regulowane przez Komisję Europejską, to w przypadku krajów spoza UE minuta połączenia w hurcie może kosztować równowartość 1–3 zł. Oszuści dogadują się z lokalnymi firmami komunikacyjnymi, zapewniając im miliony takich połączeń przychodzących. Nawet jeśli każde z nich trwa 20 sekund, to przy ogromnej skali tego oszustwa, daje milionowe zyski, którymi lokalni operatorzy dzielą się z przestępcami” – tłumaczy w rozmowie z PAP Witold Tomaszewski, p.o. rzecznika prasowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak chronić się przed oszustwem?

Oszuści próbują wielu sposobów, by osoba, do której wysyłają sygnał, oddzwoniła. Aby się przed tym bronić, przede wszystkim warto nie oddzwaniać na połączenia pochodzące z zagranicy – oczywiście nie zawsze jest to możliwe, szczególnie gdy bliscy mieszkają w innym kraju, jednak można znaleźć inny sposób na połączenie z taką osobą. Dzisiaj, kiedy większość osób posiada smartfony, lepiej kontaktować się na przykład za pomocą komunikatorów.

Warto również wpisywać numery w wyszukiwarkę – być może ktoś już otrzymał połączenie z danego numeru i umieścił je na stronach przeznaczonych do ostrzegania przed spamem. Ponadto warto również sprawdzić, czy numer nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do usług premium – wówczas nawet polski numer może się wiązać z wysokimi opłatami. Numery premium to usługi, które nie są świadczone przez operatorów sieci, tylko przez inne podmioty, które z tego tytułu zyskują pieniądze.