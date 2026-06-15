Minister energii Miłosz Motyka skierował pismo do uczestników trwającego w Katowicach Cybersec Expo & Forum 2026. Jak wynika z treści listu, na który powołuje się portal WNP.pl, sektor energetyczny stał się jednym z głównych celów potencjalnych cyberataków. Szef resortu podkreślił, że nowoczesna gospodarka opiera się na stabilności dostaw energii. Jednocześnie dynamiczne wdrażanie odnawialnych źródeł energii, postępująca cyfryzacja oraz proces łączenia systemów operacyjnych z informatycznymi rodzą niebezpieczeństwa, które jeszcze kilka lat temu nie występowały na taką skalę.

Reklama Reklama

Jakie są cyfrowe zagrożenie dla infrastruktury krytycznej

WNP.pl przytacza stanowisko resortu, według którego wydatki na ochronę sieci teleinformatycznych powinny być postrzegane w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Minister zaznaczył, że jego resort „traktuje cyberbezpieczeństwo nie jako koszt, lecz jako fundament konkurencyjności i suwerenności energetycznej Polski”.

W opinii Miłosza Motyki zagrożenia cyfrowe przestały być problemem teoretycznym, a stały się realnym zagrożeniem, które może sparaliżować fundamentalne gałęzie państwa. Ewentualne uderzenia w systemy sterowania elektrowniami czy sieci dystrybucyjne niosą za sobą ryzyko kaskadowe. – Ataki na infrastrukturę krytyczną – sieci przesyłowe, dystrybucyjne, systemy sterowania w elektrowniach czy obiekty OZE – mogą mieć skutki wykraczające daleko poza pojedynczy podmiot, uderzając w całe łańcuchy zależności gospodarczych i społecznych – ostrzega szef resortu energii.

Jak chronić polską energetykę?

Rozwiązaniem problemu ma być szeroka koalicja wielu środowisk. Minister nawiązał do hasła przewodniego konferencji – „We are the firewall” – wskazując, że ochrona kraju wymaga zaangażowania całego spektrum podmiotów: „Wierzymy, że tylko ścisłe partnerstwo administracji, operatorów infrastruktury, sektora technologicznego, środowiska naukowego i służb państwowych pozwoli sprostać wyzwaniom, które przed nami stoją” – napisał Motyka. Minister podkreślił, że odporność Polski oraz całego regionu będzie zależeć od zdolności do szybkiego „wypracowania konkretnych rekomendacji, które przełożą się na realne wzmocnienie cyberodporności”.