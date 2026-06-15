Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w trakcie CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 w Katowicach
CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 odbywa się 15-16 czerwca w Katowicach. To największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona cyberbezpieczeństwu. Biorą w niej udział eksperci cyberbezpieczeństwa, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, wojska, świata nauki i biznesu.
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Wiceminister cyfryzacji w czasie swojego wystąpienia w Katowicach zwrócił uwagę na rosnącą skalę problemu.
– Liczba spraw, z którymi musimy się na co dzień mierzyć jest zatrważająca. Ponad 272 tys. obsłużonych incydentów cyberbezpieczeństwa w zeszłym roku, to wzrost o 144 proc. wobec roku jeszcze poprzedniego – przyznał cytowany przez WNP Standerski, który podkreślił jednocześnie, że zauważalne są nie tylko zmiany liczbowe, lecz także jakościowe, a w dużej mierze odpowiada za nie sztuczna inteligencja.
Wiceminister dodał, że do incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa coraz częściej dochodzi poprzez prywatne szyfrowane komunikatory, np. WhatsApp czy Signal. – Nawet jeżeli pobierzemy aplikację i korzystamy z rozwiązania, które w naszym przekonaniu jest bezpieczne, a architektura tego rozwiązania spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa, to zawsze na końcu to my musimy podjąć decyzję, czy informacja, którą dostajemy, pochodzi ze wskazanego źródła, które faktycznie nim jest – wyjaśnił.
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Dariusz Standerski w swoim wystąpieniu w czasie CYBERSEC EXPO & FORUM 2026 przypomniał, że ataki cybernetyczne są zazwyczaj organizowane w celu wywołania chaosu lub osiągnięcia zysku przez napastnika. Za pierwszy rodzaj ataków, jak podkreślił wiceminister, odpowiadają m.in. rosyjskie i białoruskie grupy APT, w związku z czym konieczne są dalsze inwestycje mające za zadanie wzmacnianie odporności na takie ataki.
– W tym wyścigu nie ma mety. Musimy być zawsze o krok przed tymi, którzy chcą naruszyć nasze cyberbezpieczeństwo – przyznał wiceminister cyfryzacji.
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