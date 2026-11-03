Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega nowa metoda cyberataków wymierzonych w europejskie sieci handlowe.

Jaka jest aktualna skala zagrożenia w Polsce i które sieci odczuły już skutki incydentów.

Jakie działania prewencyjne podejmują polscy detaliści w odpowiedzi na nowe zagrożenie.

Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że atak hakerski na systemy chłodnicze sklepów dotknął nie tylko niektóre sklepy Auchan w Polsce, ale dotyczył także placówek innych dwóch sieci. Jedna z nich po kilku godzinach zdementowała informacje, w przypadku kolejnej wciąż czekamy na stanowisko.

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Nasz informator wskazuje, że źródłem problemów są regulatory temperatury jednej firmy, które pracują przy sprzęcie w wielu sieciach. Póki co nie jest znana skala problemu, służby prasowe producenta regulatorów dotąd nie odpowiedziały nam na pytania. Problemy z zamrażarkami sklepowymi pojawiają się od kilku dni w Europie.

Hakerzy podgrzewają żywność. Ataki w kolejnych krajach Europy

IKEA wcześniej potwierdziła, że takie zakłócenia pojawiły się w jednym ze sklepów w Mons w Belgii. Nie wykluczono jednak, że zaatakowano też inne punkty. Sieć znana z restauracji serwujących szwedzkie klopsiki, poinformowała, że jako środki ostrożności musiała usunąć część produktów spożywczych z chłodni i zapewniła, że robi wszystko, by nie doszło do zmarnowania żywności.

– Wiemy o incydencie z zakresu cyberbezpieczeństwa, który zakłócił działanie systemów sterowania urządzeniami chłodniczymi w wielu sieciach handlowych w Europie. Potwierdzamy, że jak dotąd jego skutki odnotowano tylko w jednej lokalizacji IKEA – w Mons w Belgii – napisała sieć w oświadczeniu przesłanym „Rzeczpospolitej”. – Nasze zespoły prowadzą szczegółową analizę, której celem jest ustalenie charakteru i zakresu zdarzenia oraz ocena jego potencjalnego wpływu na naszą działalność operacyjną. Jednocześnie, kierując się zasadą ostrożności, przeprowadzamy dodatkowe kontrole na wszystkich rynkach, na których działamy. Bezpieczeństwo naszych pracowników i pracowniczek oraz klientów, a także jakość oferowanych przez nas produktów spożywczych pozostaje naszym priorytetem – dodała.

W ostatnich dniach cyberataki tego typu miały miejsce także w Szwecji, Irlandii, Luksemburgu, Estonii, Włoszech, Niemczech, Portugalii i Holandii. Hakerzy atakują coraz to na nowe sposoby i trudno przewidzieć kolejny cel.

W Irlandii takie incydenty stwierdzono w 13 supermarketach, w Belgii – w około 15 filiach sieci Carrefour, a w Holandii – w co najmniej 17 mniejszych sklepach. Użyto tego samego mechanizmu, co w październiku w supermarketach we Francji – hakerzy podwyższyli temperaturę w urządzeniach chłodniczych, w których przechowywana jest żywność.

We Francji w połowie października ofiarami podobnego ataku na systemy chłodnicze, czyli podniesienia temperatury do ponad 50 stopni Celsjusza, stały się sieci handlowe Intermarche, Cooperative U oraz Leclerc.

– Jesteśmy świadomi tych incydentów – przekazała PAP w oświadczeniu rzeczniczka KE. – Incydenty te pokazują, że cyberataki mogą zakłócać świadczenie usług, negatywnie wpływać na przedsiębiorstwa oraz bezpośrednio oddziaływać na codzienne życie obywateli – dodała.

Sieć Auchan nie wypowiedziała się na temat sytuacji, jaka miała miejsce w sklepie w Olsztynie. Firma nie odpowiada na pytania.

Polskie sieci sprawdzają zabezpieczenia chłodni i zamrażarek

Polskie sieci potwierdzają, że są świadome zagrożenia i robią co tylko mogą, by minimalizować ryzyko. – Cyberbezpieczeństwo traktujemy kompleksowo, uwzględniając również zagrożenia dotyczące urządzeń i systemów wykorzystywanych w sklepach. Analizujemy przypadki cyberataków odnotowywanych na innych rynkach, a płynące z nich wnioski wykorzystujemy do weryfikacji obowiązujących procedur i dalszego wzmacniania zabezpieczeń. Mamy świadomość, że cyberbezpieczeństwo nie jest stanem, który osiąga się raz na zawsze, lecz procesem wymagającym ciągłego doskonalenia – mówi Filip Kaczorkiewicz, dyrektor ds. rozwoju systemów informacyjnych i zarządzania projektami, Grupa Muszkieterów. – Bezpieczeństwo naszych systemów dzisiaj nie gwarantuje bezpieczeństwa jutro. Regularnie pojawiają się nowe podatności i metody działania cyberprzestępców, dlatego stale monitorujemy zagrożenia, aktualizujemy procedury i rozwijamy nasze rozwiązania w tym obszarze – dodaje. Biedronka nie chciała komentować sytuacji, jakie występują w innych krajach.

– Bierzemy pod uwagę ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń. Ograniczamy je poprzez stosowane zabezpieczenia sieciowe oraz bieżące działania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Scenariusze podobne do obserwowanych w ostatnim czasie w innych krajach są uwzględniane w naszych analizach ryzyka i działaniach bezpieczeństwa – wyjaśnia Biuro Prasowe Żabka Polska. – Dodatkowo w naszych centrach logistycznych obowiązują odpowiednie procedury bezpieczeństwa, a kluczowe parametry infrastruktury są na bieżąco monitorowane. Pozwala nam to reagować w przypadku wykrycia nieprawidłowości i uruchomić odpowiednie służby techniczne oraz serwisy zewnętrzne. Po incydentach odnotowanych w Europie w połowie października rozpoczęliśmy również przegląd bezpieczeństwa wykorzystywanych przez nas sterowników – słyszymy.