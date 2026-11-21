FBI nie ujawniło dotychczas, kto mógł stać za włamaniem do systemu. We wrześniu agencja poinformowała jednak o wszczęciu dochodzenia w sprawie znanej grupy hakerskiej, która twierdziła, że wykradła dane agentów FBI za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego agencji.

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Narodowe Centrum Informacji Kryminalnej FBI to system, który łączy federalne, stanowe i lokalne organy ścigania, umożliwiając im dostęp do istotnych informacji o przestępczości na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Cyberatak na Departament Rolnictwa USA. Hakerzy uzyskali dostęp do systemu wypłat

Do najnowszego naruszenia bezpieczeństwa doszło w tym samym tygodniu, w którym prawdopodobnym celem cyberataku stał się również amerykański Departament Rolnictwa (USDA). W czwartek pracownicy resortu zostali poinformowani, że jeden z jego systemów został zaatakowany – informuje NBC News.

Przedstawiciele USDA poinformowali, że naruszony został system wykorzystywany przez departament do wypłacania środków rolnikom. Według stanu na piątek nie stwierdzono ataków na inne systemy.

Urzędnicy ostrzegli jednak, że włamanie może umożliwić hakerom uzyskanie dostępu do bardziej poufnych informacji.

Seria awarii w USA. Tajna sieć NSA przestała działać

Doniesienia o naruszeniach bezpieczeństwa zbiegły się z serią awarii systemów informatycznych, które w ostatnich dniach dotknęły zarówno sektor publiczny, jak i prywatny.

Wewnętrzna, niejawna sieć komputerowa wykorzystywana przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) przez kilka dni pozostawała niedostępna. Jak poinformowały NBC News dwie osoby zaznajomione ze sprawą, awaria rozpoczęła się we wtorek i była spowodowana problemem technicznym. Według źródeł stacji do piątku udało się przywrócić działanie sieci.

Do awarii doszło podczas prac konserwacyjnych. Rozmówcy NBC News podkreślili również, że nie ma żadnych oznak wskazujących na to, by jej przyczyną był cyberatak.

Odnosząc się do serii poważnych awarii technologicznych, senator Mark Warner z Wirginii, najwyższy rangą przedstawiciel Partii Demokratycznej w senackiej Komisji ds. Wywiadu, powiedział, że dostępne dowody wskazują, iż awarie nie były spowodowane cyberatakami.

Ostrzegł jednak, że sztuczna inteligencja mogła odegrać rolę w powstaniu luk w zabezpieczeniach systemów.

Zmiany w Białym Domu. Odchodzi szef ds. cyberbezpieczeństwa

W obliczu rosnących obaw związanych z awariami przedstawiciel Białego Domu potwierdził NBC News, że Sean Cairncross, krajowy dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa (National Cyber Director), odchodzi ze stanowiska.

Cairncross został zwolniony – informuje CBS News, powołując się na kilka źródeł. Według rozmówców stacji szef personelu Białego Domu Stephen Miller, który na początku listopada zastąpił Susie Wiles, od dawna dążył do usunięcia Cairncrossa ze stanowiska – informuje CBS News, powołując się na kilka źródeł. Według rozmówców stacji szef personelu Białego Domu Stephen Miller, który na początku listopada zastąpił Susie Wiles, od dawna dążył do usunięcia Cairncrossa ze stanowiska. Miał mówić swoim współpracownikom, że jego zdaniem Cairncross nie posiada kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji krajowego dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa.

Miller natychmiast rozpoczął poszukiwania następcy i wybrał Kirsten Davies, pełniącą obecnie funkcję dyrektora ds. informatycznych w Pentagonie. W piątek Biały Dom ogłosił, że prezydent Donald Trump mianował Davies nową dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa Białego Domu. Aby mogła jednak objąć to stanowisko na stałe, jej nominacja musi zostać zatwierdzona przez Senat.

Cairncross był bezpośrednio zaangażowany w prace Białego Domu nad polityką dotyczącą sztucznej inteligencji. Uczestniczył między innymi w podejmowaniu decyzji o nakazaniu firmie Anthropic wycofania latem dwóch jej najpotężniejszych systemów AI ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego.