W cyfrowej ambasadzie Estonii w Luksemburgu przechowywane są kluczowe dla państwa dane. Trafiły tam m.in. rejestr obywateli, ale też kodeksy prawne.

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Władze Estonii chcą być w stanie zarządzać państwem zdalnie, w przypadku okupacji

Dzięki funkcjonowaniu w „chmurze” w warunkach okupacji władze mają być w stanie zarządzać usługami cyfrowymi świadczonymi przez państwo zdalnie.

- Przygotowujemy się na wypadek, gdyby zniszczone zostały centra danych bądź wrogie wojska weszły na nasze terytorium i uniemożliwiły funkcjonowanie administracji – przekazał Tonu Gruenberg, pełniący funkcję zastępcy sekretarza generalnego ds. infrastruktury cyfrowej w ministerstwie sprawiedliwości i spraw cyfrowych Estonii. - Teraz chcemy być naprawdę niezależni online od tego, co się wydarzy – dodał Gruenberg, cytowany przez Politico. Jak podkreślił kluczowe jest, aby wszystkie systemy i usługi pozostały funkcjonalne.

Estonia buduje swoją infrastrukturę cyfrową, opierając się zarówno na zewnętrznych dostawcach chmur cyfrowych (np. Microsoft Azure i Amazon Web Services), jak i na własnych rozwiązaniach. Gruenberg, który jest także od października dyrektorem operacyjnym państwowej spółki technologicznej Levira, wytłumaczył, że ten podmiot pracuje nad tym, aby te rozwiązania zasilały cyfrowe placówki dyplomatyczne.

Norwegia i Wielka Brytania też tworzą ambasady cyfrowe 12 listopada, władze Wielkiej Brytanii i Norwegii zapowiedziały, że pracują nad utworzeniem cyfrowych ambasad w Oslo i Londynie.



Dyskusja o niezależności cyfrowej rozgorzała po raz kolejny po globalnej awarii usług firmy Microsoft, której usuwanie zajęło kilkadziesiąt godzin, a jej ofiarą padły miliony osób, firm i rządów na świecie.

Allan Allmere, doradca ds. architektury cyfrowej w Ministerstwie Sprawiedliwości i Spraw Cyfrowych, przyznał, że Estonia chce zabezpieczyć się na najgorszy scenariusz. - Potrzebujemy także zabezpieczyć podstawę, dzięki której estońskie państwo cyfrowe może zostać odbudowane - zaznaczył w rozmowie z Politico.

W 2007 roku Estonia została sparaliżowana na 22 dni w wyniku cyberataku

Estonia od dawna stawia na odporność państwa w sferze cyfrowej. Wdrożenie poważnych reform w tej domenie było wynikiem cyberataku z 2007 r., który sparaliżował Estonię na 22 dni. Śledztwo estońskich władz wykazało, że za atakiem stała Rosja (oficjalnie Moskwa odrzuciła oskarżenia w tej sprawie).