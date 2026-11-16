Tallin, stolica Estonii
W cyfrowej ambasadzie Estonii w Luksemburgu przechowywane są kluczowe dla państwa dane. Trafiły tam m.in. rejestr obywateli, ale też kodeksy prawne.
Dzięki funkcjonowaniu w „chmurze” w warunkach okupacji władze mają być w stanie zarządzać usługami cyfrowymi świadczonymi przez państwo zdalnie.
- Przygotowujemy się na wypadek, gdyby zniszczone zostały centra danych bądź wrogie wojska weszły na nasze terytorium i uniemożliwiły funkcjonowanie administracji – przekazał Tonu Gruenberg, pełniący funkcję zastępcy sekretarza generalnego ds. infrastruktury cyfrowej w ministerstwie sprawiedliwości i spraw cyfrowych Estonii. - Teraz chcemy być naprawdę niezależni online od tego, co się wydarzy – dodał Gruenberg, cytowany przez Politico. Jak podkreślił kluczowe jest, aby wszystkie systemy i usługi pozostały funkcjonalne.
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Estonia buduje swoją infrastrukturę cyfrową, opierając się zarówno na zewnętrznych dostawcach chmur cyfrowych (np. Microsoft Azure i Amazon Web Services), jak i na własnych rozwiązaniach. Gruenberg, który jest także od października dyrektorem operacyjnym państwowej spółki technologicznej Levira, wytłumaczył, że ten podmiot pracuje nad tym, aby te rozwiązania zasilały cyfrowe placówki dyplomatyczne.
12 listopada, władze Wielkiej Brytanii i Norwegii zapowiedziały, że pracują nad utworzeniem cyfrowych ambasad w Oslo i Londynie.
Dyskusja o niezależności cyfrowej rozgorzała po raz kolejny po globalnej awarii usług firmy Microsoft, której usuwanie zajęło kilkadziesiąt godzin, a jej ofiarą padły miliony osób, firm i rządów na świecie.
Allan Allmere, doradca ds. architektury cyfrowej w Ministerstwie Sprawiedliwości i Spraw Cyfrowych, przyznał, że Estonia chce zabezpieczyć się na najgorszy scenariusz. - Potrzebujemy także zabezpieczyć podstawę, dzięki której estońskie państwo cyfrowe może zostać odbudowane - zaznaczył w rozmowie z Politico.
Estonia od dawna stawia na odporność państwa w sferze cyfrowej. Wdrożenie poważnych reform w tej domenie było wynikiem cyberataku z 2007 r., który sparaliżował Estonię na 22 dni. Śledztwo estońskich władz wykazało, że za atakiem stała Rosja (oficjalnie Moskwa odrzuciła oskarżenia w tej sprawie).
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