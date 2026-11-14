Koncern Microsoft ogłosił zakończenie prac nad usunięciem awarii, która od czwartku powodowała poważne zakłócenia w dostępie do jego usług. Utrudnienia dotknęły miliony użytkowników na całym świecie, w tym banki, sądy, urzędy, placówki ochrony zdrowia i przedsiębiorstwa.
W sobotnim komunikacie opublikowanym na platformie X firma poinformowała, że działania mające na celu usunięcie przyczyny problemów zostały zakończone, a wszystkie usługi przywrócono klientom.
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Wcześniej Microsoft przekazał, że produkty przeznaczone dla użytkowników indywidualnych zaczęły ponownie działać w piątek o godz. 17.10 czasu polskiego. Przywracanie części usług Microsoft 365 dla przedsiębiorstw trwało jednak dłużej.
Awaria, która rozpoczęła się w czwartek i trwała przez piątek, objęła co najmniej 74 kraje. Zakłócenia uniemożliwiały korzystanie z poczty elektronicznej, komunikatorów i narzędzi biurowych. Z usług Microsoft 365 korzysta na świecie ponad 430 mln użytkowników, jednak nie ustalono, ilu z nich bezpośrednio odczuło skutki awarii.
W Wielkiej Brytanii problemy wystąpiły w ochronie zdrowia, szkołach, na kolei i w parlamencie. Pracownicy pogotowia ratunkowego obsługujący zgłoszenia alarmowe nie mogli przekazywać danych pacjentów w zwykły sposób, co powodowało opóźnienia. Utrudnienia zgłaszały także brytyjski bank centralny i inne instytucje publiczne.
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W Japonii awaria zakłóciła pracę ministerstw, urzędów, linii lotniczych i firm kurierskich. Podobne problemy z komunikacją i obsługą operacji lotniczych wystąpiły w Indiach.
W Australii utrudnienia dotknęły służby wywiadowcze, administrację publiczną, szkoły i placówki medyczne. Zakłócenia uniemożliwiały lub utrudniały przeprowadzanie zdalnych konsultacji lekarskich.
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Jak podała agencja Bloomberga, skutki awarii odczuły również rynki finansowe. Część maklerów straciła dostęp do platform transakcyjnych i musiała korzystać z telefonów. Problemy wystąpiły także w firmach rozwijających sztuczną inteligencję, w tym OpenAI i Anthropic.
We Francji i Hiszpanii, gdzie administracja publiczna wykorzystuje własne rozwiązania technologiczne, nie odnotowano większych zakłóceń w funkcjonowaniu urzędów. Awaria dotknęła jednak część przedsiębiorstw.
Microsoft poinformował w piątek wieczorem, że przyczyną problemów nie był cyberatak ani złośliwe działania agentów sztucznej inteligencji. Awarię spowodowało przeciążenie procesu odpowiedzialnego za ustanawianie bezpiecznych połączeń na serwerach.
Była to jedna z najdłuższych awarii w historii koncernu i druga tego rodzaju w tym roku.
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Do wydarzeń odniósł się w piątek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zwrócił uwagę, że globalna awaria pokazała zagrożenia związane z uzależnieniem państw i przedsiębiorstw od największych dostawców technologii. Zapowiedział rozwijanie rozwiązań typu open source w administracji publicznej.
Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił natomiast, że polska administracja funkcjonowała bez zakłóceń dzięki wykorzystaniu własnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
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