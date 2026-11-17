Powołując się na sześć źródeł zaznajomionych ze sprawą, CNN poinformowała, że tajna sieć NSA Net używana do komunikacji wewnątrz agencji obecnie nie działa. Problem został uznany za na tyle poważny, że pracownikom nakazano przybywać do pracy w określonych odstępach czasowych.

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Agencja stara się zrozumieć skalę problemu, ale do tej pory nie ma dowodów, by jego przyczyną był cyberatak.

Do awarii doszło po kilku wcześniejszych problemach technicznych w USA w ostatnich dniach: rozległej awarii produktów Microsoftu, pięciogodzinnego uziemienia wszystkich lotów w kraju w piątek, czy poniedziałkowych awarii systemów informatycznych United Airlines i banku Chase. Jak dotąd nie ma żadnych informacji o tym, by problemy te były ze sobą powiązane.

Seria poważnych awarii w USA. Trump komentuje, eksperci szukają przyczyn

Pytany we wtorek o serię kłopotów amerykańskich firm, prezydent USA Donald Trump odparł krótko: „takie jest życie”.

Szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego Markwayne Mullin powiedział w wywiadzie z CNBC, że sprawy te nie mają związku z cyberatakami, lecz zastępowaniem starych technologii nowymi.

– Niektóre z technologii, które wprowadzają, to nakładanie nowych technologii na bardzo stare systemy komputerowe, co sprawia wrażenie, że system jest po prostu przeciążony – powiedział Markwayne Mullin w rozmowie z CNBC. – Ale to nie ma nic wspólnego z cyberatakami i wierzę, że będziemy tego świadkami częściej, wraz z pojawianiem się nowych technologii - dodał.

Dzień wcześniej w rozmowie z Fox News spekulował, że awaria stojąca za piątkowym paraliżem ruchu lotniczego mogła być efektem wprowadzenia nowego narzędzia opartego o sztuczną inteligencję. Powoływał się przy tym na rozmowę z przedstawicielem branży technologicznej, ale zaznaczył, że nie był to Elon Musk. Jeszcze w piątek minister transportu Sean Duffy wykluczył, że awaria ma związek z AI.