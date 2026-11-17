Problemy z płatnościami i dostępem do kont Apple. Tysiące użytkowników zgłasza awarię
Apple na swojej stronie informującej o stanie usług potwierdziło awarie App Store, Apple Music i AppleCare na urządzeniach, a także problemy z logowaniem do kont iCloud – informuje „USA Today”.
Według serwisu Downdetector, monitorującego awarie usług internetowych, liczba zgłoszeń dotyczących problemów z Apple Pay zaczęła gwałtownie rosnąć około godziny 11.40 czasu wschodnioamerykańskiego (17.40 czasu polskiego).
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Podobny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących iCloud odnotowano tuż przed południem czasu wschodnioamerykańskiego, czyli przed godziną 18.00 w Polsce. Dane Downdetector nie obejmują jednak wszystkich użytkowników dotkniętych problemami technicznymi.
Awaria usług Apple nastąpiła zaledwie dzień po poważnych problemach z systemami bankowymi, do których doszło 16 listopada. Problemy rozpoczęły się w banku Chase, ale dotknęły również klientów Wells Fargo, Bank of America, platformy płatności internetowych Zelle oraz innych instytucji finansowych.
W ubiegłym tygodniu awaria systemów łączności zakłóciła także ruch lotniczy w całych Stanach Zjednoczonych.
Z kolei awaria usług Microsoftu uniemożliwiła wielu użytkownikom sprawdzanie poczty elektronicznej w Outlooku oraz korzystanie z usług Microsoft 365, takich jak Teams i Word.
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