Apple na swojej stronie informującej o stanie usług potwierdziło awarie App Store, Apple Music i AppleCare na urządzeniach, a także problemy z logowaniem do kont iCloud – informuje „USA Today”.

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Według serwisu Downdetector, monitorującego awarie usług internetowych, liczba zgłoszeń dotyczących problemów z Apple Pay zaczęła gwałtownie rosnąć około godziny 11.40 czasu wschodnioamerykańskiego (17.40 czasu polskiego).

Podobny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących iCloud odnotowano tuż przed południem czasu wschodnioamerykańskiego, czyli przed godziną 18.00 w Polsce. Dane Downdetector nie obejmują jednak wszystkich użytkowników dotkniętych problemami technicznymi.

Seria poważnych awarii w USA. Problemy Apple, banków i Microsoftu

Awaria usług Apple nastąpiła zaledwie dzień po poważnych problemach z systemami bankowymi, do których doszło 16 listopada. Problemy rozpoczęły się w banku Chase, ale dotknęły również klientów Wells Fargo, Bank of America, platformy płatności internetowych Zelle oraz innych instytucji finansowych.

W ubiegłym tygodniu awaria systemów łączności zakłóciła także ruch lotniczy w całych Stanach Zjednoczonych.

Z kolei awaria usług Microsoftu uniemożliwiła wielu użytkownikom sprawdzanie poczty elektronicznej w Outlooku oraz korzystanie z usług Microsoft 365, takich jak Teams i Word.