Polska firma wprowadza nowatorski benefit dla pracowników. Specjalne karty

W drugiej wersji to pracodawcy mogą zasilać karty dowolną kwotą do 450 zł miesięcznie. Według Nowaka taka karta to korzystniejsza alternatywa do podwyżek pensji i wypłat premii. Powód? Jak tłumaczy, środki na niej są zawsze zwolnione z ZUS, co sprawia, że zyskuje i pracownik, i pracodawca.

– Jednocześnie karta zaspokaja podstawowe potrzeby pracowników: każdy z nas musi jeść. Zmniejsza ona obecne i przyszłe koszty ZUS w firmie nawet o ponad 2 tys. zł na pracownika rocznie – wylicza prezes Flexee.

Flexee opracował ten projekt, integrując go z technologią AI. Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest bowiem do analizy zakupów dokonywanych przez pracowników za pomocą kart. AI weryfikuje produkty i sprawdza, czy rzeczywiście dochodziło do zakupu posiłków, a nie np. alkoholu, papierosów czy chemii gospodarczej. W start-upie podkreślają, że karty Visa Flexee (wydawcą kart w Polsce jest Planet Pay) działają w każdym punkcie gastronomicznym w kraju – w restauracjach, fast foodach, cukierniach, a także piekarniach oraz kantynach, ale też we wszystkich sklepach spożywczych, hipermarketach czy internetowych serwisach do zamawiania posiłków.

– To rozwiązanie daje bezpieczeństwo pracodawcy w przypadku kontroli ZUS tego, na co faktycznie środki wydają pracownicy np. w sklepach spożywczych – mówi Nowak. I zaznacza, że cały proces kontroli zakupów z udziałem AI odbywa się automatycznie.

– Pracodawca w razie zapytań ZUS może przedstawić szczegółowy raport, na co pracownicy wydają środki z karty. Jednocześnie pracodawca posiada stały mechanizm kontroli karty uwzględniający listę spraw, na które zwraca uwagę ZUS w swoich interpretacjach – dodaje nasz rozmówca.

Cel? Trzykrotny wzrost przychodów

Z nowatorskiego rozwiązania polskiego start-upu korzysta już ponad 150 firm. Na liście są np. Diagnostyka, Strabag, PKO Leasing, X-kom, Grupa Impel czy Personnel Service. A to nie wszystko, co kierowana przez Nowaka spółka ma do zaoferowania. Flexee wcześniej uruchomiło inny innowacyjny benefit – tzw. pensję na życzenie. Dzięki tej aplikacji pracownik może natychmiastowo wypłacić część swojego wynagrodzenia, co finansowane jest ze środków Flexee, a następnie rozliczane z pensji pracownika (odbywa się to w sposób zautomatyzowany dzięki technologii zbudowanej dla systemów kadrowo-płacowych).