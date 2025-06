Czym jest pojazd Jetson One?

Jetson One eVTOL jest szybki w użyciu, startuje praktycznie z każdego miejsca, a jego atutem jest wysoka zwrotność. Do tego ten dron osobowy jest niezwykle prosty w obsłudze. Polsko-włoski start-up nie ma wątpliwości, że będzie to „prawdziwy przełom w służbach ratowniczych”. Pojazd wyróżnia się na tle innych przede wszystkim swoją dostępnością – do jego prowadzenia nie są wymagane żadne licencje ani specjalne uprawnienia, a to szczególnie istotne m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy umożliwiają korzystanie z tego typu maszyn bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów.

Pojazd w pierwszej wersji kosztuje 128 tys. dol., waży 115 kg i znalazł już setki nabywców. Teraz firma przyjmuje zamówienia na 2026 rok.