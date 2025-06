– Personalizacja w czasie rzeczywistym już się dzieje, ale wejdzie do kolejnych kanałów – outdooru, telewizji, audio. Reklamy głosowe zintegrowane z Alexą czy Siri to tylko kwestia czasu. Użytkownik będzie wybierał, co widzi i co słyszy. Reklama przyszłości będzie bardziej świadoma, zlokalizowana, ekologiczna i w pełni dopasowana do użytkownika – przewiduje trendy na tym rynku Marek Naruszewicz. I podkreśla, że „tokenizacja” atencji stanie się standardem.

Według twórców Seecoin to użytkownik zdecyduje, komu pozwala dotrzeć z komunikatem i za co dostaje nagrodę. Przy tym reklama miałaby być jeszcze bardziej zintegrowana z doświadczeniem, fabułą lub rozgrywką, np. w formie zadań, misji w grze czy dynamicznych scenariuszy na tzw. streamach. – I to wszystko w ekosystemie, który nagradza uwagę – podkreśla Koprzywa. – Przyszłość reklamy to nie tylko technologia, to odbudowa relacji z odbiorcą na uczciwych zasadach – przekonuje.

„Watch to earn” – czym jest nowy trend?

Założyciele warszawskiego start-upu przekonują, że widać odejście od tradycyjnych mediów na rzecz kanałów cyfrowych – social mediów, wyszukiwarek, portali czy Connected TV. Ich zdaniem zmienia się też odbiór reklamy przez użytkowników. Jak tłumaczą, badania pokazują, że ponad 70 proc. użytkowników potwierdza, że dzięki reklamie dowiaduje się więcej o danym produkcie lub usłudze, a aż 60 proc. poleca reklamowane produkty znajomym.

– Właśnie dlatego reklamodawcy inwestują w rozwiązania, które pozwalają precyzyjnie dotrzeć do użytkownika, najlepiej w ekosystemie omnichannel. Rosną też oczekiwania wobec mierzalności. Klienci chcą wiedzieć, jak działania przekładają się na sprzedaż – tłumaczy Naruszewicz.

Jego zdaniem następuje właśnie koniec ery biernego odbiorcy. – Dziś użytkownik chce być zaangażowany, uczestniczyć w dialogu z marką, dlatego rozwijamy mechanizmy, które nagradzają uwagę. „Watch to earn”, reklama gamifikowana – to kierunki, które pozwalają tworzyć wartościowe interakcje między marką, twórcą a widzem – dodaje drugi z założycieli.