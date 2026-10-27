Z tego artykułu dowiesz się: Z jakimi problemami technicznymi mierzą się pierwsi użytkownicy składanego iPhone'a Duo.

Jakie kroki podjęło Apple w odpowiedzi na doniesienia o wadliwych egzemplarzach.

Dlaczego sposób, w jaki firma rozwiąże ten kryzys, wpłynie na zaufanie do całej kategorii produktów.

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej filmów pokazujących telefony iPhone Duo z liniami pęknięć widocznymi na ekranach. Pierwszy w historii składany smartfon Apple tymczasem kosztuje od 3 tys. dol. wzwyż.

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Przedstawiciele Apple przyznają, że wiedzą o problemie dotyczącym wewnętrznego wyświetlacza w niewielkiej liczbie egzemplarzy i zalecają użytkownikom, których dotknęła ta usterka, kontakt z firmą w celu wymiany urządzenia na nowe.

Pęknięcia i trzaski. Apple wymienia wadliwe iPhone'y

Premiera składanego telefonu Apple przyciągnęła tłumy do sklepów Apple na całym świecie, a jest próbą odświeżenia oferty urządzeń marki i podjęcia rywalizacji z telefonami składanymi innych producentów, zwłaszcza Samsunga.

Tymczasem już po kilku dniach użytkowania niektórzy właściciele Duo skarżą się na pęknięcia wzdłuż linii zgięcia na środku ekranu, a inni zgłaszają charakterystyczny trzask podczas rozkładania urządzenia.

Jeden z użytkowników iPhone’a Duo, Justin Lokos, opublikował zdjęcie urządzenia z widocznymi liniami po prawej stronie wyświetlacza, a później zamieścił fotografię nowego egzemplarza obok uszkodzonego, dziękując sklepowi Apple w Nowym Jorku za pomoc.

Skala problemu pozostaje niejasna. Apple nie podało, ilu dokładnie urządzeń dotyczy usterka, a niektóre zdjęcia uszkodzonych telefonów mogły zostać wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Francisco Jeronimo, analityk rynku technologii z firmy badawczej IDC, zaznaczył w rozmowie z BBC, że należy zachować ostrożność, zanim wyciągnie się wnioski dotyczące całej partii produkcyjnej. Dodał jednak, że wczesne doniesienia o problemach pokazują, iż nawet firma dysponująca takimi zasobami inżynieryjnymi i tak rygorystycznym łańcuchem dostaw jak Apple, musi przejść trudny proces nauki w segmencie urządzeń składanych.

Apple musi odzyskać zaufanie

Wewnętrzny wyświetlacz modelu Duo o przekątnej 7,6 cala (19,3 cm) jest połączony centralnym zawiasem – skomplikowanym elementem konstrukcyjnym, który w przeszłości był przyczyną podobnych usterek w składanych urządzeniach konkurencji.

Pierwszy składany smartfon Samsunga, Galaxy Fold, napotkał poważne trudności już na początku 2019 r., gdy recenzenci zaczęli zgłaszać przypadki uszkodzenia ekranów w tych urządzeniach.

Użytkownicy systemu Android mają już szeroki wybór składanych smartfonów – technologii, nad której rozwojem Apple pracowało przez lata, zanim zaprezentowało model Duo.

Jeronimo zauważył, że skoro Apple pozycjonuje model Duo jako alternatywę premium wobec istniejących już na rynku składanych urządzeń, to sposób, w jaki firma poradzi sobie z problemami typowymi dla pierwszej generacji sprzętu, wpłynie na zaufanie konsumentów do całej tej kategorii produktów – wykraczając daleko poza wyniki sprzedaży samego urządzenia.

– Apple dysponuje lojalną bazą klientów oraz siecią sprzedaży detalicznej, która umożliwia wymianę urządzeń na miejscu. Jednak w obliczu premiery na kolejnych 28 rynkach, zaplanowanej na 30 października, firma musi jak najszybciej doprecyzować zasady gwarancji – stwierdził Francisco Jeronimo.

Duo stanowi pierwszą od blisko dwóch dekad tak znaczącą zmianę w konstrukcji iPhone’a. Urządzenie zaprezentował nowy dyrektor generalny, John Ternus, który we wrześniu przejął to stanowisko od Tima Cooka. – Inni producenci tworzyli składane telefony, które sprawiały wrażenie dwóch urządzeń niezdarnie ze sobą połączonych – mówił podczas prezentacji w kalifornijskiej siedzibie Apple w zeszłym miesiącu.