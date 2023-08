Zaprezentowano rosyjski smartfon. Wszystko jest w nim tajne

Szef Stowarzyszenia Profesjonalnych Użytkowników Sieci Społecznościowych i Komunikatorów Władimir Żykow zaprezentował rosyjski smartfon R-FON pracujący na rosyjskim systemie operacyjnym Rosa Mobile. Urządzenie ma 6,7-calowy wyświetlacz, 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej, baterię 5 tys. mAh i potrójny aparat główny z głównym modułem 50 MP. Z boku znalazło się miejsce na dwie karty SIM, moduły Wi-Fi, Bluetooth i NFC, port USB-C, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz czytnik linii papilarnych.

Reklama

Bardziej szczegółowe informacje o R-FON nie zostały podane do publicznej wiadomości - podkreśla gazeta Kommersant. Nie wiadomo też, jaka będzie cena smartfona. Obecnie na rynku rosyjskim królują chińskie urządzenia.

Czytaj więcej Globalne Interesy Rosjanie nie chcą lokalnych smartfonów, a biznes rosyjskiego IT Sprzedaż smartfonów rosyjskich marek zmniejszyła się w Rosji dwukrotnie w ujęciu rocznym. Rosyjskie urządzenia nie były w stanie wytrzymać konkurencji z zagranicy. Rosyjski biznes nie chce też lokalnego oprogramowania.

- Wszystkie funkcje i interfejs systemu operacyjnego są utrzymywane w tajemnicy aż do pojawienia się smartfona w sprzedaży. ROSA mobile ma wejść na rynek konsumencki w 2024 roku. Dla sektora korporacyjnego i klientów rządowych system operacyjny zostanie udostępniony w 2023 roku – poinformował Żykow.

Wszystko jest tak tajne, że nie wiadomo nawet, kto jest twórcą systemu operacyjnego. Nie przyznała się do tego żadna rosyjska firma IT. Media piszą, że „być może” jest to naukowo-techniczne centrum technologii informacyjnych ROSA, a producentem smartfona będzie firma Rutek JSC, która już produkuje rosyjskie laptopy i inną elektronikę w swoim przedsiębiorstwie w Zielenogradzie (250 tysięczne miasto pod Moskwą, niedaleko lotniska Szeremietiewo).