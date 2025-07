AI na nosie i wielki sukces. Czy ten gadżet wyprze smartfony?

Sukces okularów Ray-Ban Meta, stworzonych we współpracy z właścicielem Facebooka firmą Meta, rozpoczętej w 2019 roku, przyczynił się do osiągnięcia przez EssilorLuxottica sprzedaży na poziomie 14,02 mld euro w pierwszej połowie roku. To oznacza wzrost o 7,3 proc.. rok do roku. „Przeprowadzamy transformację okularów jako kolejnej platformy obliczeniowej–takiej, w której sztuczna inteligencja, technologia sensoryczna i bogata w dane infrastruktura opieki zdrowotnej będą się łączyć, aby wspierać człowieka i uwolnić jego pełny potencjał”–napisali w oświadczeniu dyrektor generalny EssilorLuxottica Francesco Milleri oraz jego zastępca Paul du Saillant. „Sukces Ray-Ban Meta, premiera okularów Oakley Meta Performance AI oraz pozytywny odbiór Nuance Audio to dla nas ważne kamienie milowe na tej nowej granicy rozwoju”– dodali.

Sukces Ray-Ban Meta. Co potrafią inteligentne okulary?

W raporcie finansowym firma podała, że wprowadza na rynek zaprezentowane w czerwcu nowe inteligentne okulary Oakley Meta, również opracowane we współpracy z koncernem Marka Zuckerberga. Meta i Luxottica planują w przyszłości wypuścić również wersję okularów sygnowaną marką Prada. Obie firmy mają umowę o współpracy „nad rozwojem wielopokoleniowych produktów inteligentnych okularów” w ciągu najbliższej dekady.

Francusko-włoska firma jest właścicielem wielu znanych marek, w tym Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Arnette, Costa del Mar i Alain Mikli. Ma też licencje na tworzenie okularów pod markami Giorgio Armani, Burberry, Chanel i Prada. We wrześniu ubiegłego roku Meta odnowiła długoterminową umowę partnerską z Luxottica, aby „współpracować w ciągu najbliższej dekady nad rozwojem wielopokoleniowych produktów inteligentnych okularów”.

Mało zachęcające początki

Technologiczni giganci od lat szukają następcy smartfonów i mogą nim być inteligentne okulary, choć ich początki nie były zachęcające. Google, Snap, Meta i Amazon już wcześniej wypuszczały okulary z kamerami, głośnikami i asystentami głosowymi. Ale nie zdobyły popularności. Ekran był malutki, bateria szybko się wyczerpywała, a same okulary były drogie i mało stylowe. Wszystko zmieniła sztuczna inteligencja, umożliwiając tworzenie nowego typu okularów, które potrafią „widzieć” i odpowiadać na pytania o otaczający świat.