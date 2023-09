X (d. Twitter) ma być płatny. Musk ujawnia premierowi Izraela zmiany w serwisie

Istnieje jednak ryzyko, że wprowadzając opłaty może on stracić dużą część użytkowników. To z kolei może obniżyć przychody z reklam, które obecnie stanowią zdecydowaną większość przychodów firmy. Serwis ma 550 mln użytkowników, którzy generują od 100 do 200 milionów postów dziennie. Musk nie ujawnił, ilu miesięcznych użytkowników firmy to autentyczni użytkownicy w porównaniu z botami. W maju 2022 r., przed przejęciem Muska, Twitter poinformował, że jego „średnie dzienne aktywne wykorzystanie generujące przychody” wyniosło 229 milionów postów.

Musk bronił się także przed krytyką, że on i jego portal społecznościowy szerzą mowę nienawiści i antysemityzm po tym, jak zagroził pozwaniem Ligi Przeciwko Zniesławieniom i wygłaszał pogardliwe uwagi pod adresem George'a Sorosa.