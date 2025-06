Pilotaż Tesli obejmuje tylko 12 pojazdów. Firma zapowiedziała, że nie będą one kursować przy złej pogodzie, nie podejmą trudnych manewrów skrętu ani nie zabiorą pasażerów poniżej 18. roku życia.

Analitycy już wcześniej podkreślali, że tak niewielka skala testów pokazuje, jak wiele dzieli Teslę od liderów rynku. Waymo (należące do Google/Alphabet) oraz Zoox (Amazonu) już oferują autonomiczne przejazdy w Austin, San Francisco i Phoenix. W pełni autonomiczne samochody przejechały też miliony kilometrów na drogach publicznych w Chinach, ZEA i Singapurze – ale to, czy są one bezpieczniejsze od pojazdów prowadzonych przez ludzi, wciąż jest badane.

Czy się różnią się Tesle od innych robotaxi?

Tesla stosuje inną technologię niż konkurenci – zamiast technologii LiDAR i sensorów, które służą do wykrywania przeszkód, opiera się wyłącznie na kamerach zamontowanych w samochodach. Firma zakłada, że jej rozwiązanie będzie tańsze, a przez to atrakcyjniejsze dla klientów.

Pojawiają się jednak pytania o bezpieczeństwo tej technologii. NHTSA, która bada sprawę, przypomina, że zgodnie z prawem „nie zatwierdza wcześniej nowych technologii ani systemów pojazdów. To producenci potwierdzają zgodność z jej surowymi standardami bezpieczeństwa, a agencja bada incydenty mogące świadczyć o wadach”. Już wcześnie rozpoczęła kilka dochodzeń dotyczących bezpieczeństwa systemu FSD, który używa Tesla, w tym w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym samochód z włączoną funkcją potrącił pieszego. Zawiódł z powodu oślepiającego słońca, mgły lub unoszącego się pyłu.