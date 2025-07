– Po prostu pomyśleliśmy, że to niesamowita okazja dla firmy, ponieważ jeśli chodzi o podróże, więcej osób zatrzymuje się w hotelach niż w domach. Jednym z głównych powodów, dla których lubią hotele, jest to, że jest tam wiele usług i wygód. Pomyśleliśmy: „Co by było, gdybyśmy mogli zapewnić wszystkie usługi w hotelu i więcej w domu?” – mówi Chesky.

W efekcie Airbnb chce być czymś więcej niż tylko rezerwacją noclegu. Ma łączyć: zakwaterowanie, lokalne doświadczenia (np. gotowanie z lokalnymi kucharzami, spacery z przewodnikiem) oraz inne usługi związane z podróżą. To ma być coś w rodzaju „cyfrowego towarzysza podróży”. Nie mówi wprost, że stworzy „superaplikację” jak np. chiński WeChat, ale jego wizja idzie w tym kierunku: zbudowania wszechstronnej platformy, która będzie towarzyszyć użytkownikowi na każdym etapie podróży – od inspiracji, przez rezerwację, aż po lokalne przeżycia.

Superaplikacja uratuje Airbnb?

Ma też nastąpić głęboka integracja ze sztuczną inteligencją. Zainspirowany przyjaźnią z Samem Altmanem, szefem OpenAI, Chesky chce stworzyć osobistego asystenta, „superkonsjerża”.

To ma być najważniejsza zmiana w firmie od czasu, gdy razem z kolegą z uczelni Joe Gebbią (studiowali na prestiżowej Rhode Island School of Design) wymyślili Airbnb. Pomysł zrodził się, gdy wraz z Gebbią nie mieli pieniędzy na czynsz – kupili trzy materace i udostępnili je na imprezę designerską w San Francisco, nazywając projekt „Airbed & Breakfast. – Brian jest mocno niedoceniany jako szef technologicznej firmy – mówi Altman w rozmowie z „Wired”. – Nie wymienia się go jednym tchem z Larrym Page’em czy Billem Gatesem, ale myślę, że idzie tą samą drogą.

Cios w ambitne plany firmy może jednak przyjść z nieoczekiwanej strony. Ekspansja firmy nie podoba się już nie tylko hotelom czy pensjonatom, ale i coraz większej liczbie wielu mieszkańców miast. To już nie tylko kwestia uciążliwego sąsiedztwa, kiedy w mieszkaniu obok nagle zaczynają nocować setki obcych ludzi. Mieszkańcy wielu miast, zwłaszcza atrakcyjnych turystycznie, narzekają na rosnące koszty życia, w tym czynsze. Wielu właścicieli mieszkań zamiast zwykłych najemców opłacających co miesiąc czynsze woli najem krótkoterminowy, czyli Airbnb. Do tego dochodzi tłok, hałas i korki.