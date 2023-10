Ma to być odpowiedź na spór z Brukselą. Unijne organy regulacyjne chcą bowiem, by firma Marka Zuckergberga zaprzestała wykorzystywania danych osobowych internautów w Europie do kierowania im reklam, bez ich zgody.

Jak pisze „The Verge”, w konsekwencji użytkownicy należących do Mety Facebooka i Instagrama mają mieć do wyboru trzy opcje: zapłacić za korzystanie z obu tych platform w wersji bez reklam lub używać serwisów za darmo, ale jednocześnie wyrażając zgodę na spersonalizowane reklamy. Trzecia możliwość to oczywiście rezygnacja z usług Mety. Fani Facebooka i Instagrama mają mieć czas na decyzje do końca miesiąca. Według "Wall Street Journal" tanio nie będzie – koszt abonamentu ma być zróżnicowany, w zależności od tego z jakiego urządzenia użytkownik korzysta (na komputerze będzie taniej niż na urządzeniu mobilnym). Generalnie trzeba się liczyć z tym, że za dostęp do jednego konta na Facebooku i Instagramie trzeba będzie zapłacić 14 euro. Każde kolejne konto to wydatek dodatkowych 6 euro.

W tym roku irlandzki Komisarz ds. Ochrony Danych ukarał Metę za naruszanie prywatności. Jak informuje Reuters, nałożył na koncern potężną karę 390 mln euro grzywny, zakazał też firmie Zuckerberga zmuszania użytkowników w UE do akceptowania reklam wyświetlanych na podstawie ich aktywności w sieci.