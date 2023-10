X (Twitter) będzie płatny. Znamy już stawki

W zeszłym miesiącu ogłosił, że X/Twitter przechodzi na niewielką miesięczną opłatę za korzystanie z systemu X, co jest krokiem niezbędnym, jego zdaniem, aby udaremnić plagę botów zalewających platformę. Jego uwagi na temat pobierania opłat od użytkowników X pojawiły się podczas dyskusji na temat sztucznej inteligencji, w której uczestniczył premier Izraela Benjamin Netanjahu. Musk powiedział, że miesięczna opłata może wynosić kilka dolarów czy coś takiego, co jego zdaniem wystarczy, aby powstrzymać tworzenie kont botów.

- Ten nowy test został opracowany, aby wesprzeć nasze i tak już znaczące wysiłki mające na celu ograniczenie spamu, manipulacji naszą platformą i aktywnością botów – pisze firma X w poście na temat planu subskrypcji Not a Bot. - To potencjalnie skuteczny środek, który pomoże nam zwalczać boty i spamerów na X, przy jednoczesnym zrównoważeniu dostępności platformy z niewielką kwotą opłaty. W ramach tego testu nie ma to wpływu na istniejących użytkowników - dodaje.

Ceny w Nowej Zelandii wyniosą 1,43 dolara NZD rocznie, a na Filipinach 42,51 PHP rocznie. Użytkownicy nowych kont utworzonych na X w tych dwóch krajach będą najpierw musiaeli zweryfikować swój numer telefonu.

W październiku 2022 r., po tym jak Musk sfinalizował umowę z Twitterem na kwotę 44 miliardów dolarów, zwolnił kadrę kierowniczą wyższego szczebla Twittera i mianował się dyrektorem generalnym. Następnie sam nadzorował masowe zwolnienia na Twitterze, zmniejszając szacunkowo o 80 proc. liczbę pracowników.