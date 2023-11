X traci reklamodawców. A Elon Musk do nich: „wyp…cie!”

Już od momentu przejęcia popularnego medium społecznościowego przez kontrowersyjnego miliardera przychody reklamowe zaczęły spadać, a firmy i poważne instytucje coraz mniej życzliwie patrzyły na swoją obecność na platformie, na której publikowane są często kontrowersyjne treści, powielane często przez samego miliardera.

Elon Musk obraża reklamodawców

Musk nie jest głupcem i dobrze wie, że sytuacja jest bardzo poważna. Odpływ reklam to dla X być, albo nie być. Zresztą sam ostrzegł właśnie, że działania reklamodawców „mogą zabić firmę”, jeśli bojkot platformy będzie kontynuowany. Wizerunkowym ratowaniem biznesu miała być wyprawa miliardera do Izraela, ale wszyscy szybko o niej zapomnieli. Bo sam biznesmen dał ku temu powód – w środowy wieczór, podczas konferencji DealBook, wystąpił na scenie szokując po raz kolejny. Zachowywał się niczym komik prezentując kaskadę żartów na temat siebie i swoich firm, ale gdy debata zeszła na temat tego, czy X przetrwa bojkot, przestał się nerwowo uśmiechać i zaatakował biznesowych partnerów. – Jeśli ktoś będzie próbował mnie szantażować reklamami, szantażować pieniędzmi, to niech spier…. – powiedział.

To nie był przypadek. Te słowa mu się nie wymknęły. Mówiąc o reklamodawcach jeszcze raz wyartykuował: „Niech wyp…ją. Czy to jasne? Mam nadzieje, że jest”. I nie były to zdania rzucone bez adresata. Musk w swoim wywodzie „wyróżnił” bowiem dyrektora generalnego Disneya Boba Igera, który wcześniej tego dnia na scenie wspomniał, że nie chce, aby jego firma wiązał się z X. Musk, podczas gdy wyzywał reklamodawców zapytał: „Hej Bob, jesteś na widowni?”.

Zagrożony X

Analitycy uważają, że kontrowersyjne słowa Elona Muska mogą być gwoździem do trumny dla X. Lou Paskalis, założyciel firmy konsultingowej AJL Advisory, twierdzi, że dla marek prowadzących interesy z X „to zamyka rozdział” współpracy. – Nie zapomną tego – przekonuje w rozmowie a zgencją Reuters.