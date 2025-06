Co oznacza blokada Cieśniny Ormuz? Polacy niepokoją się przed wakacjami o ceny paliw

Sekretarz stanu USA Marco Rubio zaapelował do Pekinu o uniemożliwienie Iranowi zamknięcia Cieśniny Ormuz – donosi BBC. Irańska państwowa telewizja Press TV poinformowała, że tamtejszy parlament zatwierdził plan blokady jednego z najważniejszych szlaków żeglugowych nie tylko w tym regionie, ale i na świecie. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

Jakie konsekwencje miałaby blokada cieśniny Ormuz?

Jeśli dojdzie do blokady, konsekwencje odczujemy na stacjach paliw. Taki ruch wywoła bowiem poważne zakłócenie dostaw ropy naftowej. Paradoksalnie najmocniej ucierpią jednak nie Amerykanie, czy Europejczycy, ale właśnie rynki azjatyckie. Chiny są największym na świecie nabywcą irańskiej ropy. Niezależnie od tego ceny ropy wzrosły po ataku USA na irańskie obiekty nuklearne, a cena ropy Brent osiągnęła najwyższy poziom od pięciu miesięcy. Nic dziwnego, że polscy internauci z uwagą śledzą wydarzenia w Zatoce Perskiej. Z danych Google Trends wynika, że nad Wisłą popularność wyszukiwania hasła „Ormuz” skoczyła o 1000 proc. Był to w tym czasie piąty najmocniej zyskujący zainteresowanie zwrot wpisywany do popularnej wyszukiwarki. Polacy „googlowali” w tym kontekście zapytania o cenę ropy, szukali więcej informacji o potencjalnym jej zablokowaniu, a także wchodzili na internetową mapę, by odnaleźć położenie tej kluczowej cieśniny.

Ryzyko zamknięcia Cieśniny Ormuz wzrosło po tym, jak amerykańskie bombowce B-2 zaatakowały obiekty związane z irańskim programem nuklearnym. USA wsparły w ten sposób Izrael.

Gdzie leży cieśnina Ormuz? I dlaczego jest tak ważna?

Cieśnina Ormuz to cieśnina łącząca Zatokę Perską z Zatoką Omańską. Północne wybrzeże cieśniny należy do Iranu. Cieśnina oddziela od siebie Iran oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman. Największe wyspy położone w cieśninie – Gheszm i Ormuz – należą do Iranu.