Co Polacy wyszukiwali w internecie w 2023 roku? Zwycięzca rankingu jest jeden

Raport „Rok w wyszukiwarce” jednoznacznie pokazuje, że w 2023 r. sieć podbiły polityka i wybory. Polaków interesowały wybory parlamentarne – temat ten zdominował tegoroczne zestawienie – a także konflikt izraelsko-palestyński oraz kinowe hity: „Oppenheimer” i „Barbie”. Wśród najchętniej wyszukiwanych filmów trzecią pozycję zajęła „Zielona granica” Agnieszki Holland. Co ciekawe, dalej w tej kategorii uplasował się „Znachor”, który okazał się (przynajmniej w wyszukiwarce Google) bardziej popularny niż „John Wick 4” z Keanu Reevesem w roli głównej.

Ale rodzimi internauci potrafili też tradycyjnie zadziwić zadając online wiele niekonwencjonalnych pytań: od popularnego burgera Drwala, przez określenie „bambik”, po kwestie zadań jaki zajmuje się marszałek Sejmu.

Polacy szukają memów z Hołownią

Rok w wyszukiwarce to doroczne zestawienie haseł najszybciej zyskujących na popularności, które w ciekawy sposób pokazuje, co interesowało internautów i internautki, co przykuło ich uwagę, co budziło emocje lub obawy w minionym roku.

Wiodącym tematem w tym roku, także w mediach, były wybory parlamentarne – oraz to, co działo się zarówno w czasie kampanii, jak i po ogłoszeniu wyników. Wśród haseł trendujących znalazły się między innymi: wyniki wyborów, debata TVP, marsz 4 czerwca, marsz Miliona Serc. Internauci sprawdzali sondaże wyborcze, kto startuje w wyborach i kto wygrał debatę, ale też zadawali wiele pytań dotyczących procesów wyborczych, m.in.: jak głosować, jak wygląda karta do głosowania, jak zmienić miejsce głosowania, a nawet dlaczego nie brać udziału w referendum. Wśród powyborczych wyszukiwań królowały zapytania o wyniki i o to, co dalej: kto wygrał wybory, kto zostanie premierem, kto go wybiera i kto utworzy rząd. Warto dodać, że internauci w swój wyjątkowy sposób jednocześnie komentowali kampanię i wyborcze wyścigi. W kategorii „memy” na podium znaleźć można hasła związane z wyborami, Hołownią, debatą, a dalej – Konfederacją.