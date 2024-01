„Toksyczna kultura” i sprośne tweety. Pracownicy SpaceX przerażeni zachowaniem Muska

Sprawa jest najnowszą, która oskarża firmy prowadzone przez Muska o naruszanie praw pracowniczych wynikających z prawa pracy. Reuters w listopadzie udokumentował co najmniej 600 wcześniej niezgłoszonych obrażeń w miejscu pracy w obiektach SpaceX, w tym zmiażdżone kończyny, porażenie prądem, urazy głowy i jedną ofiarę śmiertelną. SpaceX wtedy jak i teraz nie odpowiedział na prośby o komentarz.

Nie tylko SpaceX ma problem z pracownikami

Także inne spółki Elona Muska mają do czynienia z NLRB. Agencja oskarżyła serwis społecznościowy X o nielegalne zwolnienie pracownika z powodu tweetów kwestionujących politykę firmy dotyczącą powrotu do biura. Z kolei producent aut elektrycznych Tesla Inc (TSLA. O), gdzie Musk jest dyrektorem generalnym, spotkał się z kilkoma skargami NLRB w związku z kampanią organizowania związków zawodowych i licznymi pozwami sądowymi dotyczącymi powszechnej dyskryminacji rasowej w fabrykach.

W 2022 roku Business Insider twierdził, że SpaceX zapłacił 250 tys. dolarów ugody stewardesie, którą Elon Musk miał molestować.