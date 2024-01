Apple celowo spowalniało iPhone`y. Teraz koncern płaci klientom

W Wielkiej Brytanii Apple przegrał w listopadzie ubiegłego roku próbę zablokowania podobnego pozwu zbiorowego. Sprawa wniesiona tu po raz pierwszy przez Justina Gutmanna w czerwcu 2022 r., dotyczy łącznie na świecie około 4 mln użytkowników iPhone'a.

Apple wcześniej nazwał pozew bezpodstawnym i stwierdził, że nigdy nie zrobił – i nigdy nie zrobiłby niczego, co celowo skracałoby żywotność jakiegokolwiek produktu lub pogarszało komfort użytkownika w celu zachęcania klientów do aktualizacji.

Czas na Wielką Brytanię

Gutmann powiedział BBC, że z zadowoleniem usłyszał o płatnościach dokonywanych w USA, przestrzegł jednak, że nie ma to żadnego związku ze sprawą Wielkiej Brytanii. - To nie poprawia naszego stanowiska, do niczego się nie przyznali – powiedział. - To moralne zwycięstwo, ale nie na wiele mi się to przyda. Muszę walczyć dalej i prowadzić sprawę w brytyjskiej jurysdykcji — dodał.

Apple zaciekle walczy z pozwem zbiorowym z Wielkiej Brytanii, który następnie trafi do Sądu Apelacyjnego, który rozpatrzy wezwanie firmy do wstrzymania sprawy.

Koncern oświadczył, że trudno jest określić harmonogram dalszych wydarzeń, ale ma nadzieję, że sprawa zostanie rozpatrzona pod koniec 2024 lub na początku 2025 r.