Musk rzuca wyzwanie ChatGPT. Ujawniono, że zbiera miliardy na sztuczną inteligencję

Najwyraźniej uznał to za spory błąd, skoro w zeszłym roku jego xAI uruchomiło Groka, chatbota rywalizującego z ChatGPT. Ma on dostęp do danych gromadzonych przez serwis X (dawny Twitter) i wyróżnia go sarkastyczne poczucie humoru. Jak przekonuje Musk, będzie wspierał ludzi i pomagał zrozumieć prawdziwą naturę wszechświata.