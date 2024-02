Były szef Google’a tworzy broń przyszłości. Zaskakujące uderzenia kamikadze

Nieoficjalne źródła mówią, że w ostatnim czasie wielokrotnie był widywany w Polsce – nie przybywał tu z oficjalną wizytą, lecz był przejazdem, w drodze do Ukrainy. To właśnie tam ma być rynek zbytu na jego nową technologię. Eric Schmidt, wieloletni dyrektor generalny Google’a i przewodniczący rady wykonawczej koncernu Alphabet, dziś pracuje nad zupełnie czymś innym niż internetowa wyszukiwarka czy system operacyjny dla smartfonów – po cichu zbudował start-up, który ma w planach uzbroić Ukraińców w najnowocześniejsze bezzałogowce. Spółka White Storck, bo o niej mowa (z ang. bocian biały), konstruuje napędzane sztuczną inteligencją drony, które miałyby w samobójczych misjach siać spustoszenie na froncie.

Szturmowe drony zaatakują Rosjan

Bocian dla Ukraińców, podobnie jak dla Polaków, to wyjątkowy ptak – symbolizuje pokój, harmonię, miłość do ojczyzny, ale też tęsknotę za domem. Eric Schmidt ze swoim White Storck ten dom naszym wschodnim sąsiadom zamierza pomóc odzyskać. Choć oficjalnie start-up, założony w 2022 r., a więc już po wybuchu wojny z Rosją, specjalizuje się w działaniach humanitarnych – dostawach pomocy, zaopatrzeniu medycznym i wsparciu w zakresie ewakuacji, to w praktyce w jego laboratoriach konstruowane są maszyny, które mają w sposób niezwykle skuteczny niszczyć jednostki wroga. Były szef Google’a stworzył firmę, która ma wyposażyć Kijów we flotę najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych narzędzi pola bitwy – szturmowych dronów kamikadze. Jak donosi „Forbes”, bezzałogowce, wspierane zaawansowanymi systemami AI, mają być w stanie autonomicznie lokalizować i niszczyć określone cele. Dzięki wyjątkowej technologii drony mają mieć też możliwość latania i nawigowania, nawet gdy przeciwnicy zakłócają sygnał GPS. A fakt, że za tym projektem stoi Eric Schmidt, z pewnością może na Kremlu budzi spore zakłopotanie.

Schmidt w nowoczesnym przemyśle zbrojeniowym nie jest bowiem nowicjuszem. Od czasu odejścia z Google’a stał się swoistym pomostem między Doliną Krzemową a Pentagonem, przewodził Komisji Bezpieczeństwa Narodowego ds. Sztucznej Inteligencji, która w 2021 r. wydała głośny raport końcowy – to w nim stwierdzono: „AI zmieni sposób prowadzenia wojny w każdym aspekcie”. A plany, które dziś wydaje się realizować, obszernie opisał – wspólnie z niedawno zmarłym Henrym Kissingerem, jednym z architektów polityki zagranicznej USA w XX w. – w książce „Era sztucznej inteligencji”. To w niej wspólnie wskazują, jak to drony oparte na technologii AI stają się przyszłością działań wojennych.

Eric Schmidt nie ukrywa, że „Ukraina stała się światowym polem doświadczalnym dla bezzałogowców”. Jak tłumaczył parę miesięcy temu podczas debaty w Harvard Institute of Politics, dziś najtańszy dron kosztuje 6 tys. dol. i waży 15 kg, ale wystarczy, aby zniszczyć dwa czołgi warte 5 mln dol. każdy. Podkreślał, że to wręcz niewyobrażalny postęp w technologii wojskowej, i wskazywał, że dla porównania amerykańskie drony Predator kosztują 20–30 mln za sztukę. – Powojenna Ukraina będzie mogła poszczycić się najnowocześniejszymi technologiami wojskowymi – zauważył podczas debaty były dyrektor generalny Google’a.