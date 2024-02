Twórca ChatGPT siedzi na żyle złota. Imponujący wzrost

OpenAI po przekroczeniu progu 2 miliardów dolarów rocznych przychodów zapowiada dalszy szybki wzrost, a już jest w elicie Doliny Krzemowej. 92 proc. firm z listy Fortune 500 korzysta z jej produktów, ChatGPT firmy OpenAI jest liderem we wdrażaniu generatywnych narzędzi AI. Co więcej strategiczne partnerstwo z Microsoftem wzmacnia rozwój OpenAI i pozycję na rynku - pisze "Financial Times".

Reklama

Podwojenie przychodów ze sztucznej inteligencji

To osiągnięcie nie tylko podkreśla szybki rozwój OpenAI, ale także plasuje ją w elitarnym gronie firm z Doliny Krzemowej, które w ciągu dziesięciu lat od powstania osiągnęły przychody rzędu 1 miliarda dolarów. ChatGPT, czyli flagowy produkt OpenAI wzbudził zainteresowanie nie tylko indywidualnych, ale także biznesowych klientów chcących zintegrować generatywne narzędzia AI ze swoim biznesem. Ambitne perspektywy firmy zakładają ponad dwukrotne zwiększenie przychodów do 2025 r.

Czytaj więcej Globalne Interesy Microsoft i twórca ChatGPT inwestują w roboty przypominające ludzi. Zabiorą pracę? Figure AI, start-up tworzący humanoidy, otrzymał potężne wsparcie od gigantów z branży AI. Roboty zyskają teraz zaawansowaną sztuczną inteligencję. Mają być remedium na coraz większe problemy z pozyskaniem pracowników przez firmy.

Partnerstwo OpenAI z Microsoftem było kamieniem węgielnym sukcesu. Współpraca zapewniła nie tylko znaczne wsparcie finansowe, ale także zintegrowała modele OpenAI z oprogramowaniem AI Copilot firmy Microsoft, zwiększając produktywność oprogramowania dla użytkowników korporacyjnych.

Współpraca z Microsoftem

Choć OpenAI w dalszym ciągu intensywnie inwestuje w rozwój bardziej wyrafinowanych modeli sztucznej inteligencji, firma jest świadoma stojących przed nią wyzwań. Koncentracja dyrektora generalnego Altmana, na chwilę usuniętego ze stanowiska i przywróconego po buncie zespołu, na budowaniu odpornego łańcucha dostaw półprzewodników podkreśla strategiczne kroki podejmowane w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej OpenAI. Niedawna sprzedaż akcji, w wyniku której OpenAI wyceniono na 86 miliardów dolarów, stanowi mocny sygnał zaufania ze strony rynku.