Sześć lat temu Joaquin Oliver stracił życie na korytarzu przed swoją klasą w szkole średniej na Florydzie, jako jeden z 17 uczniów i pracowników zamordowanych w strzelaninie. Teraz prawodawcy w Waszyngtonie usłyszą przez telefon jego głos, odtworzony przez sztuczną inteligencję. Martwe ofiary będą domagać się wyjaśnień, dlaczego kongresmeni nie zrobili nic, aby poradzić sobie z plagą przemocy z użyciem broni.

„Minęło sześć lat, a ty nic nie zrobiłeś. Nie ma nic, co powstrzymałoby wszystkie strzelaniny, które miały miejsce od tamtej pory” – brzmi wiadomość głosowa od Oliviera, który miał 17 lat, gdy zginął w walentynkowej tragedii w 2018 roku w liceum Marjory Stoneman Douglas w Parkland. „Wróciłem dzisiaj, ponieważ moi rodzice użyli sztucznej inteligencji do odtworzenia mojego głosu, aby do ciebie zadzwonić. Inne ofiary, takie jak ja, również będą wzywać, raz za razem, domagać się działania. Ile telefonów potrzeba, aby Ci zależało? Ile martwych głosów usłyszysz, zanim w końcu posłuchasz?"

Nowatorska kampania za ograniczeniem prawa do posiadania broni w USA

Oliver jest jedną z sześciu osób, których głosy wkrótce znów zostaną usłyszane. Wezwą do działania w innowacyjnej internetowej kampanii na rzecz ograniczenia dostępu do broni, która rozpoczęła się dzisiaj pod nazwą "The Shotline". Opisuje ją brytyjski The Guardian".

Projekt dwóch grup aktywistów, w tym członków rodzin zamordowanych, utworzonych w następstwie wydarzeń w Parkland oraz agencji komunikacji kreatywnej MullenLowe wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji do generowania bezpośrednich wiadomości od ofiar strzelaniny. Głosy są „trenowane" za pomocą technologii głębokiego uczenia maszynowego na podstawie klipów audio z próbkami głosu dostarczonych przez ich rodziny. Powstałe w ten sposób nagrania są gotowe do dostarczenia prosto do tych członków Kongresu, którzy mają odpowiednią pozycję, aby zrobić coś z przemocą z użyciem broni. Odwiedzający witrynę wprowadzają swój kod pocztowy i wybierają wiadomość, która ma zostać wysłana do wybranego przedstawiciela narodu.