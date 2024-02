Humanoidy z astronomiczną wyceną. Start-up wsparły potęgi sztucznej inteligencji

Czy roboty zastąpią ludzi?

Z badania Deloitte wynika, że do 2030 r. w amerykańskim sektorze produkcyjnym będzie 2,1 mln nieobsadzonych stanowisk pracy. Figure AI stara się przyspieszyć swoje plany komercyjne dzięki współpracy z OpenAI i zwiększyć umiejętności swoich robotów. Peter Welinder, wiceprezes ds. produktów i partnerstwa w OpenAI, powiedział, że obie firmy będą mogły zbadać, co mogą osiągnąć humanoidalne roboty, gdy będą zasilane przez wysoce wydajne modele multimodalne. Microsoft zapewni firmie Figure AI dostęp do infrastruktury AI, usług szkoleniowych i przechowywania danych na swojej platformie przetwarzania w chmurze Azure. To wesprze wdrażanie humanoidów, które będą pomagać ludziom w rzeczywistych zastosowaniach. Start-up zawarł w styczniu umowę z BMW, co stanowiło jego pierwszą umowę komercyjną, na wdrożenie robotów w fabrykach producenta samochodów w USA, początkowo w Południowej Karolinie. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku.

Kiedy w 2022 r. powstała Figure AI, postawiła za cel stworzenie w ciągu roku chodzącego dwunożnego robota. Firma przekazała serwisowi TechCrunch, że osiągnęła ten cel. Humanoidalne roboty przeżywają boom, produkują je między innymi Tesla, Apptronik i 1X. Amazon niedawno rozpoczął pilotaż z robotem Digit firmy Agility, który najwyraźniej znalazł zastosowanie, uzupełniając pracę ludzi w magazynach na terenach poprzemysłowych i centrach realizacji zamówień.