USA spóźniły się z restrykcjami. Wiadomo, gdzie Chiny kupiły kluczową technologię

SMIC nabył urządzenia do produkcji chipów, zanim Stany Zjednoczone zakazały takiej sprzedaży do Chin w październiku 2022 r. – podaje Bloomberg News, powołując się na nieoficjalne informacje. Chiński producent mikroprocesorów miał wykorzystać technologię kalifornijskich firm Applied Materials Inc i Lam Research Corp do opracowania zaawansowanego 7-nanometrowego chipa dla Huawei w zeszłym roku. Departament Handlu Białego Domu, Huawei, Applied Materials, Lam Research i SMIC nie odpowiedziały na prośby o komentarz w tej sprawie.

Reklama

Władze Stanów Zjednoczonych chcą pozbawić SMIC i Huawei dostępu do zaawansowanych amerykańskich technologii. W 2019 r. administracja Donalda Trumpa dodała Huawei do listy ograniczeń handlowych w związku z rzekomymi naruszeniami sankcji. W 2020 r. do tej samej listy dodano SMIC ze względu na powiązania z chińskim kompleksem wojskowo-przemysłowym.



W zeszłym miesiącu agencja Reuters poinformowała, że rząd USA teraz obrał za cel firmę SMIC i odciął jej najbardziej zaawansowaną fabrykę od większej liczby towarów importowanych z Ameryki po tym, jak wyprodukował chip dla Huawei, który zasila telefon Mate 60 Pro.

Teraz blokada na chipy dla sztucznej inteligencji

W ostatnich miesiącach administracja Bidena podjęła działania, aby wstrzymać dostawy do Chin jeszcze bardziej zaawansowanych chipów AI, które mogłyby wzmocnić chińską armię. Głośna w USA stała się sprawa jednego z inżynierów Google`a, który sprzedawał informacje na temat chipów i oprogramowania chińskim firmom, za co stanął już przed sądem. Akt oskarżenia został ujawniony nieco ponad rok po tym, jak administracja Bidena utworzyła między agencyjną grupę Disruptive Technology Strike Force, która otwiera nowy etap walki o to, by powstrzymać nabywanie zaawansowanych technologii przez kraje takie jak Chiny i Rosja, co stwarza potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.