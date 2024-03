Microsoft ściąga guru sztucznej inteligencji. Chce być numerem 1

Microsoft, po wartej kilkanaście miliardów dolarów inwestycji w OpenAI, stał się kluczowym graczem w branży AI. Ale firma nie zamierza spocząć na laurach i robi kolejny ruch, który ma zdystansować rywali. Koncern ogłosił bowiem, że zatrudnił Mustafę Suleymana, jedno z najgłośniejszych nazwisk na rynku. To on założył DeepMind, start-up, który należy do światowej czołówki w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. W 2014 r. spółkę przejął Google. Przejęcie wiodącego naukowca tej firmy przez Microsoft to wyraźny sygnał, że Bill Gates, twórca koncernu, nie ma zamiaru oddawać pola.

Microsoft skupuje firmy AI i pracowników

Mustafa Suleyman to guru branży AI. Na przełomie 2019 i 2020 r. opuścił DeepMind i Google, by założyć kolejny własny start-up – Inflection AI. Projekt wsparł Reid Hoffman (twórca LinkedIn), a w ub.r. wypuścił na rynek chatbota o nazwie Pi. Teraz stanął na czele nowej jednostki – Microsoft AI. Suleyman, brytyjski badacz, uznany przez magazyn „Time” za jedną z najbardziej wpływowych postaci w globalnym sektorze AI, ma zająć się w firmie Billa Gatesa algorytmami dla konsumentów. Dostanie przy tym sporą swobodę – podlegać ma bezpośrednio prezesowi Satyi Nadelli.

Wraz z Suleymanem do Microsoftu przeniosła się większość pracowników z Inflection AI. Nowy zespół będzie nadzorował szereg projektów, jak np. integracja Copilota AI z systemem Windows, czy dodanie elementów konwersacyjnych do wyszukiwarki Bing. Co istotne, start-up Inflection zamyka projekt konsumenckiego bota Pi (zajmie się sprzedażą oprogramowania AI dla firm), zaś Karén Simonyan, współzałożycielka Inflection, dołączy do Microsoftu jako główny naukowiec w zespole Suleymana. Ten, na łamach Bloomberga, oznajmił, iż zbliża się „kolejna fala rozwiązań AI”. – Chcemy, by pozwoliła ona klientom Microsoftu tworzyć naprawdę niesamowite produkty – oznajmił.

Poza wpompowaniem 13 mld dol. w OpenAI i system ChatGPT, a także ściągnięciem Suleymana, firma Billa Gatesa w ostatnim czasie zainwestowała też we francuski start-up Mistral AI (gigant wyłożył 16 mln dol). Jeden z wiodących w Europie projektów sztucznej inteligencji, uznawany za konkurencję OpenAI, znalazł się więc pod parasolem Microsoftu. Bloomberg ujawnił, że Nadella i Suleyman poznali się lata temu, gdy ten pierwszy wygłaszał wykład na temat swojej książki „Hit Refresh” w Londynie. Od tamtego czasu obaj mieli utrzymywać ze sobą kontakt. Rozmowy na temat dołączenia Suleymana miały trwać kilka miesięcy.