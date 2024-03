Super sztuczna inteligencja otrzyma mózg. Niewyobrażalna kwota na Stargate

Chodzi o budowę gigantycznego centrum danych i superkomputera, które staną się sercem i mózgiem sztucznej inteligencji przyszłości. Projekt Stargate, o którym mowa, ma pochłonąć nawet ponad 100 mld dol. Eksperci już wskazują, iż będzie to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Jego realizacja ma potrwać sześć lat. Uruchomienie komputera Stargate nastąpi jednak wcześniej, bo już w 2028 r.

Reklama

Superkomputer Stargate przyniesie rewolucję w AI

Cały projekt zaplanowano na pięć faz. Obecnie obie firmy mają znajdować się w trzeciej fazie, czyli budowie komputerów, które mają zwiększać wydajność ChatGPT. W czwartej – Microsoft uruchomi superkomputer, mniejszego brata Stargate, choć potężniejszego niż większość istniejących systemów AI (zlokalizowany będzie w Mount Pleasant w stanie Wisconsin). Ten cel firma zamierza osiągnąć w ciągu najbliższych dwóch lat (sprzęt będzie wykorzystany do obsługi narzędzi OpenAI do rozpoznawania głosu i przetwarzania tekstu na wideo).

Czytaj więcej Technologie Twórca ChatGPT: Tylko fuzja jądrowa może zaspokoić sztuczną inteligencję Zaawansowana sztuczna inteligencja będzie wymagała ogromnych ilości energii, a najlepszym rozwiązaniem byłaby synteza jądrowa, czysta energia przyszłości - uważa Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI i twórca ChatGPT.

Większość kosztów projektu (niektórzy eksperci wskazują, że w sumie może chodzić o 115 mld dol.) pochłą ostatnie dwa etapy inwestycji. Piąta faza to otwarcie centrum danych. Po jego zakończeniu Microsoft i OpenAI będą dysponować całym sprzętem do szkolenia najpotężniejszych modeli sztucznej inteligencji na świecie, w tym przyszłych wersji ChatGPT. Przedstawiciel Microsoftu w rozmowie z Reutersem wskazał, iż koncern planuje „kolejną generację innowacji infrastrukturalnych niezbędnych do dalszego przesuwania granic możliwości AI”.

Bilion dolarów wyceny OpenAI

Dziś duża część mocy obliczeniowej i serwerów obsługujących ChatGPT pochodzi od Microsoftu. Projekt centrum danych jest więc częścią ich partnerstwa. Na razie technologiczny gigant szuka lokalizacji w USA, w której mógłby ustawić taką infrastrukturę.