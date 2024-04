Firma Elona Muska łamie embargo? Terminale Starlink można kupić w Rosji

Pomimo ograniczeń i umów z użytkownikami, które zabraniają nieautoryzowanej odsprzedaży lub korzystania z usług Starlink, urządzenia zostały przemycone i aktywowane w krajach, w których ich użycie jest zakazane lub surowo regulowane. Sytuacja ta pokazuje trudności we egzekwowaniu kontroli eksportu technologii oraz potencjał zaawansowanych narzędzi do komunikacji.

Czy Elon Musk może zablokować Starlinka Rosji?

Media amerykańskie zauważają, że SpaceX posiada możliwości techniczne ograniczenia dostępu do usług Starlink poprzez namierzanie ich położenia i dezaktywację urządzeń. Jednakże skuteczność tych środków w strefach konfliktów pozostaje niepewna. W czasie wojny Elon Musk zablokował chwilowo Ukrainie możliwość korzystania z systemu, obawiając się ataku na rosyjską flotę, co miałoby doprowadzić do eskalacji. Niedawno Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało o wykorzystywaniu urządzeń Starlink przez Rosjan na terenach okupowanych.



Władze Ukrainy i Sudanu zwróciły się do SpaceX o pomoc w ograniczeniu wykorzystania Starlinka przez siły rosyjskie, podkreślając potrzebę współpracy między prywatnymi firmami a rządami. „O ile mi wiadomo, żadne terminale nie zostały sprzedane bezpośrednio ani pośrednio Rosji, a terminale nie będą działać na terenie Rosji - napisał Elon Musk, dyrektor generalny SpaceX. Zastępca sekretarza obrony USA ds. polityki kosmicznej John Plumb stwierdził, że władze amerykańskie współpracują z Ukrainą i ze Starlinkiem.