Najmocniejsze chipy świata przemycane do Chin. Pierwsze aresztowania

Aresztowani to obywatele Chin. Złapano ich w Kalifornii pod zarzutem nielegalnego eksportu układów scalnonych Nvidia H100 o wartości dziesiątek milionów dolarów. Ten przypadek naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących zaawansowanych technologii ujawnia także skomplikowane mechanizmy obchodzenia eksportowych restrykcji Stanów Zjednoczonych.

Jak Chiny omijają amerykański zakaz eksportu procesorów?

Amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował o zatrzymaniu Chuana Genga z Pasadeny i Shiweia Yanga z El Monte, pod zarzutem nielegalnej sprzedaży za granicę zaawansowanych chipów AI. 28-latkowie prowadzili firmę ALX Solutions Inc. z siedzibą w El Monte, która od października 2022 do lipca 2025 roku wysłała do Państwa Środka półprzewodniki o łącznej wartości przekraczającej 10 mln dol. Spółka prowadziła taką działalność nie posiadając wymaganych licencji eksportowych od Departamentu Handlu USA.

Według ustaleń śledztwa ALX Solutions założono tuż po wprowadzeniu przez USA szeroko zakrojonych kontroli eksportowych, które wymagały specjalnych pozwoleń na przesyłanie takich nowoczesnych modułów do Chin. Oskarżonym grozi nawet 20 lat więzienia. Wiele wskazuje na to, że nie była to wpadka dwóch nieświadomych przedsiębiorców, lecz zorganizowana działalność. Wedle amerykańskich mediów wykorzystano skomplikowany schemat przemytu. Chipy, fałszywie deklarowane jako przeznaczone dla firm w Singapurze i Japonii, wysyłano przez spółki żeglugowe i spedycyjne w Singapurze oraz Malezji. Kraje te pełniły rolę pośredników, pozwalając na ukrycie faktycznego odbiorcy końcowego w Chinach.

Z dokumentów sądowych wynika, że ALX Solutions sfinalizowało ponad 20 takich transakcji. Przedsiębiorstwo otrzymało w styczniu tego roku przelew na 1 mln dol. od spółki z siedzibą w Chinach oraz kolejne płatności m.in. z Hongkongu i to nie od firm oficjalnie deklarowanych jako odbiorcy. Według akt, spółka zakupiła w ciągu roku w sumie ponad 200 chipów Nvidia H100 od Super Micro Computer z San Jose.