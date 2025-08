Trump chce smartfonów z Ameryki. Były szef Motoroli: „To niemożliwe”

Moto X był wówczas flagowym smartfonem, mającym konkurować z iPhone’em i Samsungiem Galaxy. Choć urządzenia sprzedawane w USA były składane w Teksasie, takie komponenty jak bateria, ekran czy płyta główna pochodziły z Azji.

Jednak sprzedaż nie była wystarczająca, by utrzymać montaż w USA – według danych firmy analitycznej Strategy Analytics, w trzecim kwartale 2013 roku sprzedano tylko 500 tys. egzemplarzy Moto X. Już w maju 2014 roku Motorola ogłosiła zamknięcie fabryki i przeniesienie montażu. – Koszty były zdecydowanie wyższe. To było trudne – powiedział Woodside. – A łańcuch dostaw był bardzo rozdrobniony.

Okazuje się, że bliskość kluczowych dostawców i niższe koszty pracy w Azji to tylko część problemu – chodzi również o lukę kompetencyjną i trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników do pracy w fabrykach. I podnoszenie ceł tego nie zmieni. Wyższe taryfy na import z Chin, gdzie produkowana jest większość elektroniki, mają wejść w życie 12 sierpnia – chyba że oba mocarstwa gospodarcze dojdą do porozumienia lub przedłużenia terminu. Indie – obecnie największy eksporter smartfonów do USA – mają zmierzyć się z cłami w wysokości 25 proc. od 7 sierpnia.

Kluczem wykwalifikowana kadra

Woodside, który kierował Motorolą pod skrzydłami Google od maja 2012 do jej sprzedaży firmie Lenovo w 2014 roku, ma radę dla każdej firmy próbującej obecnie produkować smartfony w USA: nie lekceważcie trudności ze znalezieniem i utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników. – Musisz mądrze wykorzystać automatyzację i naprawdę dobrze przemyśleć ekonomię, by finalnie być konkurencyjnym cenowo na rynku – powiedział CNN.

Teraz Dennis Woodside ostrzega firmy, które rozważają produkcję elektroniki w USA, by dokładnie oceniły, czy są w stanie znaleźć odpowiednich pracowników z wymaganymi umiejętnościami i ich utrzymać w sytuacji, gdy mają wiele alternatyw, jak np. praca w handlu detalicznym czy gastronomii. To praca wymagająca ogromnej zręczności i skupienia, a więc bardzo ciężka. – W telefonie są setki części i są one malutkie. To jest jak bardzo mały zestaw Lego – mówił Woodside. – Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że większość ludzi w USA nie była przyzwyczajona do takiego typu pracy. Musieliśmy ich szkolić od podstaw – dodał.