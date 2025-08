Microsoft zaskoczył. Wypuścił buty Crocs z Windows XP

Crocsy wyglądają jak pulpit pierwszej wersji systemu Windows, przewidziano też sześć dodatkowych klipsów Jibbitz z motywami popularnych okienek, jak Internet Explorer oraz torbę podróżną. Informację podało wiele branżowych serwisów, powołując się na informacje od pracowników Microsoftu, a rocznicowa edycja Crocsów jest obecnie dostępna w przedsprzedaży dla pracowników firmy, którzy mają pierwszeństwo przed światową premierą.

Windows XP powraca w butach

Buty za 80 dol. wykonane są w kolorze nieba z motywem chmur, znanym z Windows XP. Zielona podeszwa imituje zaś trawę. Zdjęcie pagórków i błękitnego nieba Kalifornii było początkowo zdjęciem dostępnym w agencjach, zanim Microsoft nabył do niego prawa i użył go jako domyślnej tapety dla milionów użytkowników systemu Windows XP. To prawdopodobnie najczęściej oglądane zdjęcie na świecie, dzięki czemu wielu użytkowników natychmiast je rozpozna.

TechRadar potwierdził w rozmowie z firmą, że Crocsy z Windowsem XP zostały stworzone i trafiły do pracowników. Serwis otrzymał pięć zdjęć butów.

Na rynek już wcześniej trafiły klapki marki Crocs we współpracy z innymi firmami, w tym wiele produktów Disneya, jak świecące z motywem Zygzaka McQueena. Z marką pracowały domy mody, jak Balenciaga, a nawet McDonald's.