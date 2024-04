Potężny cios w firmę Kaspersky w USA. Założyciel to barwna postać

Nie wiadomo, ile firm czy użytkowników indywidualnych korzysta nadal z tego programu, niegdyś zdecydowanie jednego z najpopularniejszych na rynku. – Oprogramowanie antywirusowe działające zazwyczaj z najwyższymi możliwymi uprawnieniami i wszelkimi dostępami jest więc naturalnie krytycznym zasobem, do którego trzeba mieć pełne zaufanie. Tak jak drastycznie spadło nasze zaufanie do wschodnich sąsiadów, tak też znacząco spaść powinno w stosunku do produktów, które dostarczają – mówi Paweł Peryga z Unity Group. – Zakaz używania Kaspersky Lab w USA jest naturalną konsekwencją wcześniej już podjętych decyzji, a także deglobalizacji, która nabrała tempa po rosyjskiej agresji na Ukrainie w 2022 roku. Naturalne wydaje się więc, aby także sojusznicy USA wprowadzili odpowiednie zmiany prawne.

Absolwent szkoły KGB

Twarzą firmy jest Jewgienij Kaspierski, od lat oskarżany o relacje z Kremlem, co tym samym stawia pod znakiem zapytania jakość oferowanych przez jego firmę produktów do ochrony komputerów. On sam stara się konsekwentnie przekonywać, że stawia na „politykę neutralności”. Tylko trudno uwierzyć w słowa tego niewątpliwie bardzo zdolnego absolwenta Wyższej Szkoły KGB. Podobno doczekał się stopnia porucznika w formacji.

Kaspierski na początku pracował dla resortu obrony. Tam zaczął badać wirusy komputerowe. W 1989 r. wykrył złośliwe oprogramowanie Cascade. Następnie zaczął zbierać kolejne wirusy, co było bazą danych późniejszego Kaspersky Anti-Virus. Założona w Moskwie w 1997 roku firma Kaspersky Lab stała się jedną z odnoszących największe sukcesy firm zajmujących się oprogramowaniem antywirusowym. W 2009 r. był czwartą pod względem przychodów firmą produkującą oprogramowanie antywirusowe. Majątek założyciela przekraczał 1 mld dol., ale ciężko powiedzieć, ile może być wart dzisiaj. I dalej będzie tracił.