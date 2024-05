Polska zbuduje żelazną kopułę. Ogromny kredyt na zakup satelitów

EBI zainwestuje 300 mln euro w powstającym nad Wisłą program satelitarny. Na wspólnej konferencji ogłosili to Nadia Calvino, szefowa banku, oraz premier Donald Tusk. Ma to być element szerszego planu wspieranego przez EBI, zmierzającego do poprawy bezpieczeństwa na kontynencie i zwiększenia możliwości obronnych. Finansowanie Polskiego Programu Satelitarnego ma być pierwszym krokiem Europejskiego Banku Inwestycyjnego do realizacji tego celu. Prezes Calvino podkreśliła, że teraz dostępne będą „bardzo tanie” kredyty na rzecz inwestycji tzw. podwójnego przeznaczenia. Chodzi o projekty, które będą służyły cywilnym zadaniom, ale równocześnie będą sprzyjały obronności i bezpieczeństwu Europy.



Dwa satelity wzmocnią bezpieczeństwo Polski

Polski Program Satelitarny, realizowany we współpracy z Francją, zakłada stworzenie systemów satelitarnych i systemów rozpoznania. Premier Tusk przyznał, że inwestycja EBI jest nie do przeceniania. – Mówimy o kwocie 300 mln euro, a więc niebagatelnej, dzięki której nasz plan budowy żelaznej kopuły nad Polską i Europą posunął się o krok do przodu – zaznaczył podczas konferencji.

Europejski Bank Inwestycyjny zainwestował w Polsce dotychczas już ok. 100 mld euro (pieniądze trafiły m.in. do projektów kolejowych, drogowych, czy na energetyczną transformację).

Kredyt EBI ma na celu wsparcie europejskiego przemysłu kosmicznego najnowszymi technologiami w zakresie satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Umożliwi Polsce sfinansowanie dwóch satelitów obserwacyjnych Ziemi. Będą dostarczać one zdjęcia o wysokiej rozdzielczości do zastosowań cywilnych i obronnych w Polsce.