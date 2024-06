Jest zgoda na start największej rakiety świata. Wiemy, kiedy poleci w kosmos

Najbardziej prawdopodobną datą startu jest obecnie czwartek, 6 czerwca, a rakieta wystartowałaby z bazy Starbase w pobliżu Boca Chica Beach w południowym Teksasie. "FAA zatwierdziła autoryzację licencji na czwarty lot Starshipa" - napisali przedstawiciele FAA w oświadczeniu. "SpaceX spełnił wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i innych licencji na ten testowy lot" - cytuje agencję serwis space.com.

Czwarta misja Starshipa

Jak sama nazwa wskazuje, misja SpaceX Starship Flight 4 jest czwartym lotem testowym rakiety Super Heavy i ulokowanego na jej szczycie statku Starship - łącznie mają 120 metrów wysokości (ponad 70-metrowy booster napędzają 33 silniki z ciekłym tlenem i metanem). To największa i najpotężniejsza rakieta na świecie i co ważne, wielokrotnego użytku. Może dźwignąć 150 ton ładunku.

Firma przeprowadziła do tej pory trzy loty testowe. Pierwszy start w kwietniu 2023 roku doprowadził do zniszczenia wyrzutnię SpaceX, podczas drugiego lotu w listopadzie ubiegłego roku również nie udało się dotrzeć do granicy kosmosu. Dotarł tam 18 marca Starship 3, ale zaraz potem statek i jego booster Super Heavy zostały utracone. Po każdym starcie FAA przeprowadzała czasochłonne badania awarii i wydawała zalecenia, które SpaceX musiało wprowadzić w życie przed każdą kolejną próbą lotu.