Elon Musk chce zakazać używania iPhone'ów. Wszystko przez ChatGPT

Sercem generatywnej AI zaszytej w iPhone'ach, czy iPadach ma być właśnie ChatGPT. Kooperacja z liderem branży ma być na tyle mocna, że użytkownicy – zwracając się do Siri (inteligentny asystent Apple) – będą przekierowywani do bota od OpenAI. To nie spodobało się Elonowi Muskowi. Kontrowersyjny miliarder tuż po zakończeniu wystąpienia szefa Apple Tima Cooka napisał na platformie X, że jeśli faktycznie koncern z Cupertino zintegruje swoją AI na poziomie systemów operacyjnych z ChatGPT, to on zakaże używania urządzeń Apple w swoich firmach.

Dlaczego Musk chce zakazać urządzeń Apple

Jak przekonuje chodzi o ochronę danych. „Jest to niedopuszczalne naruszenie bezpieczeństwa” – napisał na X. Co więcej, sprawdzane mają być również osoby wchodzące do jego przedsiębiorstw (m.in. SpaceX, Tesla, czy X). Jeśli będą posiadać sprzęt Apple nie będą mogły z nim wejść. „Aby wejść będą musiały go zostawić – będą one przechowywane w klatce Faradaya” – tweetuje Elon Musk. Miliarder od dawna krytykuje OpenAI, którego był jednym ze współzałożycieli, ale wycofał się. Tymczasem firma osiąga właśnie rekordowe wyceny.



Czytaj więcej Technologie WWDC 24. Apple wprowadza własną sztuczną inteligencję i nowości w urządzeniach Amerykański koncern staje do wyścigu w branży AI. Apple Intelligence – osobisty system sztucznej inteligencji zintegrowany z system operacyjnym np. w iPhonie – ma rozumieć wypowiedzi, podsumowywać notatki, rozpoznawać zdjęcia czy generować grafiki.

Ujawnienie Apple Intelligence było najważniejszym elementem poniedziałkowej prezentacji związane z coroczną konferencją dla deweloperów – WWDC 24. Tim Cook wskazywał, że nowy osobisty system sztucznej inteligencji, sprawia, że potężne modele generatywne będą wspierać wszystko, co robi iPhone, iPad i komputer Mac. W Apple przekonują, że system jest bezpieczny, gdyż został oparty na „przełomowych rozwiązaniach wyznaczających nowe standardy ochrony prywatności”. Chodzi o technologię Private Cloud Compute (przetwarzanie w chmurze prywatnej), co pozwala – jak zapewnia firma kierowana przez Cooka – w „elastyczny i skalowalny sposób korzystać zarówno z mocy obliczeniowej urządzenia, jak i większych modeli opartych na dedykowanych serwerach z układami scalonymi Apple”. Gigant przy tym podkreśla, że użytkownik będzie mieć kontrolę nad tym, kiedy AI będzie używana (będzie musiał udzielić wyraźnej zgody na każde zapytanie ChatGPT).