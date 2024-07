Elon Musk zabiera swoje firmy z Kalifornii. Podał szokujący powód

Nowe prawo, podpisane w poniedziałek przez gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma, zabrania okręgom szkolnym wymagania od nauczycieli powiadamiania rodziców o zmianie identyfikacji płci ich dziecka, jeśli uczeń nie wyrazi na to zgody. I wzbudziło od razu ogromne kontrowersje.

- To już ostatnia kropla – napisał Elon Musk w serwisie X. - Jakiś rok temu wyjaśniłem gubernatorowi Newsomowi, że tego rodzaju przepisy zmuszą rodziny i firmy do opuszczenia Kalifornii, aby chronić swoje dzieci - dodał.

Tesla, której dyrektorem generalnym jest Musk, przeniosła swoją siedzibę główną do Austin z Palo Alto w Kalifornii w 2021 roku. Teraz miliarder zapowiada, że przeniesie biura SpaceX do Starbase w Teksasie, a platformy X do Austin. Obecnie obie mają centrale w Kalifornii - SpaceX w Hawthorne, a platforma X ww San Francisco.

Elon Musk wsparł Donalda Trumpa

Oświadczenie miliardera pojawiło się zaledwie kilka dni po tym, jak miliarder zapowiedział przekazanie potężnej darowizny komitetowi wyborczemu Donalda Trumpa. Na rzecz kampanii prezydenckiej Trumpa trafiać ma po ok 45 mln dol. miesięcznie.