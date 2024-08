Zaskakujący skok sprzedaży elektroniki. Jaki sprzęt i marki zyskują najbardziej?

Spowolnienie w branży elektroniki użytkowej powoli przechodzi do historii. Po słabym okresie po pandemii teraz widać na rynku wzrosty. I dotyczy to niemal każdej kategorii produktów. Najnowsze statystyki napawają optymizmem. Wystarczy spojrzeć na rynek smartfonów w Europie – tu dostawy rok do roku skoczyły w okresie od kwietnia do końca czerwca o 14 proc. A to poziom wzrostów wyższy od globalnej średniej (12 proc.).f

Reklama

Sprzedaż smartfonów znów rośnie

Światowa sprzedaż smartfonów w II kwartale br. urosła o 12 proc. To wyraźny sygnał poprawy kondycji w branży, bo to już trzeci kwartał wzrostów z rzędu. Eksperci studzą jednak emocje. Nie spodziewają się, by cały 2024 r. zakończyły dwucyfrowe wzrosty. Toby Zhu, analityk firmy Canalys, wskazuje na sezonowy skok sprzedaży i przekonuje, iż w II półroczu mało realne jest utrzymanie dotychczasowej dynamiki. Jego zdaniem prawdopodobnie 2024 r. zakończy się więc na tym rynku średnio jednocyfrowym poziomem wzrostu.

Czytaj więcej Globalne Interesy Darmowa naprawa telefonu i komputera. To ma być rewolucja w elektronice Bruksela mocno wzięła się za walkę elektrośmieciami – stąd np. unifikacja ładowarek czy uchwalone niedawno tzw. prawo do naprawy, zakazujące producentom blokowania możliwości serwisowania urządzeń. Teraz UE może pójść o krok dalej. Ale jest haczyk.

Globalne dostawy smartfonów w II kwartale sięgnęły pułapu 289 mln szt. To nieznacznie mniej niż w I kwartale br., ale porównywalnie do analogicznego okresu w 2020 i 2022 r. Jak podaje Canalys, najmocniej rosły chińskie marki: sprzedaż Xiaomi zwiększyła się aż o 27 proc., a Vivo i Transsion (swoje telefony pod brandem Infinix, Itel i Tecno produkuje w Chinach, Pakistanie, Indiach i Bangladeszu) o odpowiednio 19 i 12 proc. Dla porównania liderzy rynkowi, czyli Samsung i Apple, rośli w tempie 1–6 proc.

Sztuczna inteligencja napędza komputery

Niespodziewanie wystrzelił natomiast rynek tabletów – w II kwartale zapotrzebowanie na te urządzenia wzrosło aż o przeszło 22 proc. (najmocniej urośli chińscy producenci: Huawei – o 40 proc., a Xiaomi – o 95 proc.) – wynika z analiz IDC. Solidny wzrost w porównaniu ze słabym II kwartałem 2023 r. dobrze wróży.