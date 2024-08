Starliner Boeinga, który już przed startem 5 czerwca miał problemy techniczne, musiał przerwać pierwszą misję przez problemy w układzie napędowym. Miała trwać zaledwie osiem dni, a potrwa osiem miesięcy.

Elon Musk ma przynieść ratunek

Astronautów zabierze z powrotem statek Crew Dragon firmy SpaceX należącej do Elona Muska. Jednak może to uczynić dopiero w lutym 2025 roku. Wcześniej, bo we wrześniu, NASA ściągnie na Ziemię pustego Starlinera, który jest obecnie zakotwiczony na ISS. - Zabranie tym pojazdem astronautów byłoby ryzykowne ze względu na niepewność związaną z działaniem silników – poinformował w sobotę na konferencji pasowej kierownik programu Commercial Crew NASA Steve Stich.

W NASA wciąż mają w pamięci dwie katastrofy promów kosmicznych – Challengera w 1986 roku i Columbii w 2003 roku, w których zginęło łącznie 14 astronautów. Nic więc dziwnego, że dmuchają na zimne.



W Starlinerze, już podczas podchodzenia do ISS w czerwcu zepsuły się stery strumieniowe. Doszło też do kilku wycieków helu użytego do wytworzenia ciśnienia w tych silnikach. Naziemne testy urządzeń wykorzystanych w Starlinerze, które miały zakończyć się propozycją poprawek, zwiększyły jeszcze tylko wątpliwości, czy statek powinien wracać i czy można zagwarantować jego bezpieczeństwo. Okazało się, że przegrzanie silników Starlinera, mogło doprowadzić do odkształcenia się teflonowych uszczelek, zatykając rury paliwowe pędników i osłabiając ich ciąg.