Kryptowaluty mile widziane w Indiach

Pojda nakreślił pięcioetapowy plan pomocy Rosji w wydaniu rupii i zapewnieniu stałych dostaw komponentów podwójnego zastosowania. Rosja utworzy „zamknięty system płatności między firmami rosyjskimi i indyjskimi” poza nadzorem krajów zachodnich, „w tym wykorzystując cyfrowe aktywa finansowe” – napisał Pojda.

Konsorcjum firmy Pojdy w Rosji oszacowało, że może kupić komponenty o wartości do 100 miliardów rupii, w tym części do „sprzętu telekomunikacyjnego, serwerowego i innego złożonego sprzętu elektronicznego” kupionego wcześniej w krajach zachodnich.

Jej członkowie, napisał Pojda, rozpoczęli pilotażowe projekty produkcji w Indiach komponentów zaprojektowanych w Rosji i przeprowadzili „szczegółowe prace nad kwestią zgromadzenie informacji o udziale rosyjskich osób fizycznych i prawnych oraz logistyce dostaw przez państwa trzecie. „Dodatkowe środki można by przeznaczyć na wsparcie wspólnych przedsięwzięć w Indiach” dla fabryk elektroniki potrzebnych „do zaspokojenia potrzeb rosyjskiej krytycznej infrastruktury informatycznej”.

Podmiot prawny konsorcjum powstał w 2013 roku, nominalnie jako narzędzie tworzenia aplikacji. Pojda przejął go i zmienił nazwę w marcu 2022 roku, niecały miesiąc po wydaniu przez Putina rozkazu agresji na Ukrainę. Jeden z zachodnich urzędników potwierdził, że grupa, która w korespondencji, która wyciekła, wspomina o spotkaniach ze służbami bezpieczeństwa, stanowi przykrywkę dla rosyjskiego wywiadu.

Drony z Indii do Rosji przez Kirgistan

Zgłoszenia celne ujawniają również konkretne pozycje, które potencjalnie pasują do działań w ramach projektu. Indyjska firma Innovio Ventures została wymieniona w deklaracjach handlowych jako dostawca sprzętu elektronicznego o wartości co najmniej 4,9 mln dolarów, w tym dronów, do Rosji oraz towarów o wartości 600 tys. dolarów wysłanych do Kirgistanu (ten kraj to często wykorzystywany pośrednik w dostawach sankcyjnych towarów do Rosji). Transakcje te w dokumentach rosyjskich figurowały jako rozliczane w rupiach.

Przesyłki do Rosji obejmują sprzęt elektroniczny o wartości 568 tys. dolarów do użytku w systemach radioelektronicznych rosyjskiej firmy Testkomplekt, która została objęta sankcjami USA i UE. Indyjski biznesmen zaznajomiony z handlem Rosji z Indiami powiedział FT, że Moskwa również przeprowadziła prace nad określeniem zakresu inwestycji w produkcję w Indiach towarów podwójnego zastosowania.