Elon Musk chce wkrótce zabrać ludzkość na Marsa. O czymś jednak zapomniał

- To jest jeden z problemów, jakie mam z twierdzeniem Muska. Nie wydaje mi się, aby faktycznie rozwijali wymagane systemy powierzchniowe do operacji ludzkich na Marsie. Bardzo ciężko pracują nad transportem, ale nad systemem, który ma wytwarzać, np. metan i tlen na dużą skalę, tego nie robią – komentuje Robert Zubrin, prezydent The Mars Society i autor „The New World on Mars: What We Can Create on the Red Planet”.

Faktem jest, że robią to inni. Projektów marsjańskich miast nie brakuje. Jednym z nich jest Nüwa, po której ćwierć miliona mieszkańców poruszałoby się windami i koleją, mieszkając w pomieszczeniach o powierzchni po ok. 30 mkw. Nüwa mieściłaby się w systemie jaskiń na klifie w rejonie Tempe Mensa (ze względu na promieniowanie i ochronę przed uderzeniami meteorytów. Taką koncepcję przedstawiła pracownia architektoniczna Abiboo, wskazując ostrożnie, że pierwsi mieszkańcy mogliby się tam pojawić około roku 2100. Pakowanie ton materiałów budowlanych i transportowanie ich w kosmos to potężne wyzwania i koszty. Tu kilka pomysłów ma NASA. W ramach „3D-Printed Habitat Challenge” wybrała projekty bazy marsjańskiej, która byłaby oparta na wydrukowanych konstrukcjach. Pozwoliłyby ludziom m.in. na pracę w laboratorium czy wypoczynek. Inny dość zaskakujący pomysł to habitaty wykonane z… grzybów. Grzybnia jest w stanie tworzyć precyzyjne, złożone struktury, które można łączyć w większe powierzchnie. Do realizacji tego projektu NASA oprócz grzybów niezbędne są też sinice (mają odpowiadać za wytwarzanie tlenu i substancji odżywczych) oraz lód, który ma tworzyć tzw. kopułę zewnętrzną marsjańskich budowli. Wszystkie te konstrukcje, podobnie jak skafandry, muszą chronić nie tylko przed promieniowaniem, ale i pyłem.

Kluczowe jest pozyskiwanie tlenu. I tu swój pomysł ma NASA. W ramach projektu Moxie badacze stworzyli maszynę wykorzystującą energię elektryczną do jego produkcji z dwutlenku węgla, z którego w 96 proc. składa się atmosfera Marsa. Urządzenie, które znajduje się na pokładzie łazika Perseveance, podczas eksperymentu wyprodukowało pięć gramów tlenu, co umożliwiłoby oddychanie jednemu człowiekowi przez 10 minut.

Bardziej radykalny pomysł miał Elon Muska. Proponował zrzucenie ładunków nuklearnych na bieguny planety, co miałoby stopić lodową pokrywę z dwutlenku węgla i stworzyć efekt cieplarniany.

Nadzieja w atomie

Zanim jednak powstaną ludzkie siedliska, trzeba na Marsa dotrzeć. Firma SpaceX Elona Muska testuje właśnie Starshipa, największą rakietę, jaką kiedykolwiek zbudowano. Ma 120 metrów wysokości, z czego 70 przypada na pierwszy człon Super Heavy. Starship waży 5 tys. ton (przy udźwigu ponad 100 ton), ale firma rozważa też wariant o większym udźwigu (nawet 250 ton). Piąty lot testowy ma odbyć się w listopadzie. Rakieta ta weźmie udział w misji księżycowej, ale nadaje się też do lotów na Marsa.