To miał być biznes stulecia. Przerażeni klienci upadającej technologicznej gwiazdy

Teraz w związku z obawami o upadek lub sprzedaż firmy wiele osób próbuje usunąć dane. Oczywiście, jak każda firma, 23andMe ma swoją politykę prywatności. Wystarczy znaleźć komendę na dole strony firmy, która brzmi „trwale usuwaj dane”. Tyle że po pierwsze, mogły już zostać sprzedane, po drugie zaś, firma twierdzi, że trzyma dane przez trzy lata przed usunięciem, aby spełnić „obowiązki prawne”. Do tego czasu dane osobowe i genetyczne pozostają jej własnością.

BBC skontaktowało się z firmą 23andMe, która wciąż jest optymistycznie nastawiona do swoich perspektyw i upiera się, że „jest zaangażowana w ochronę danych klientów i konsekwentnie koncentruje się na ochronie prywatności swoich klientów”.

– To niepokojące ze względu na wrażliwość danych – mówi Carissa Veliz, autorka książki „Privacy is Power”. I nie dotyczy to tylko osób, które korzystały z tej firmy. – Jeśli przekazałeś swoje dane 23andMe, przekazałeś także dane genetyczne swoich rodziców, rodzeństwa, dzieci, a nawet dalszych krewnych, którzy nie wyrazili na to zgody – powiedziała BBC.

David Stillwell, profesor obliczeniowych nauk społecznych w Cambridge Judge Business School, zgadza się, że stawka jest wysoka. – Dane DNA są inne. Jeśli dane konta bankowego zostaną zhakowane, będzie to uciążliwe, ale możesz otrzymać nowe konto – wyjaśnił. – Jeśli korzystało z usług firmy twoje rodzeństwo, a ma ono wspólne 50 proc. twojego DNA, jego dane nadal mogą być wykorzystywane do prognozowania twojego stanu zdrowia.

Z kolei Jan Charbonneau, badacz z centrum prawa i genetyki na Uniwersytecie w Tasmanii, twierdzi wprost, że jest bardzo prawdopodobne, iż dane zostały już sprzedane dużym firmom farmaceutycznym. Klauzula polityki prywatności pozwala firmie udostępniać dane genetyczne osobom trzecim niezależnie od zgody klienta.