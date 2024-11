Trzaskowski i Sikorski śladem Schwarzeneggera i Swift. Jak założyć konto na Bluesky?

Threads, Mastodon, a teraz Bluesky. Konkurencja X rośnie

Boom na Bluesky to historia podobna do exodusu z X, z jakim mieliśmy już do czynienia wcześniej, gdy po przejęciu platformy przez Muska hitem okazał się alternatywny dla dawnego Twittera serwis Mastodon. Podobnie było zresztą z Threads, który uruchomiła Meta. Zyskał on ogromną popularność w krótkim czasie, ale z czasem fala zainteresowania się wypłaszczyła. Bluesky ma długą drogę przed sobą, by dorównać konkurentom, którzy jak Threads, czy X liczą sobie 250-300 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Ten drugi jednak może zacząć tracić. Swoją działalność za pośrednictwem portalu Muska zawiesiła choćby brytyjska gazeta „Guardian”. W oficjalnym komunikacie o zamknięciu kont na X stwierdziła, że dziś – w kontekście obecności na platformie – przeważają „efekty negatywne nad pozytywnymi”. Na Bluesky otwiera konta rosnąca liczba amerykańskich dziennikarzy. Profile tam mają: „Wall Street Journal”, „The Athletic”, „The Information”, „The Verge”, „New York Times” oraz „Bloomberg”, a także „Financial Times”, „Washington Post”, „CNN”, czy europejskie tytułu, jak „El Pais”, „Le Monde”, czy „Hong Kong Free Press”.

Bluesky to serwis stworzony przez Jacka Dorseya, twórcę Twittera. Nie jest on już jednak związany z tą platformą. Kilka miesięcy temu opuścił zarząd firmy, a co więcej wezwał użytkowników do pozostania na X. Nie powinno to jednak dziwić, bowiem Musk i Dorsey od dawna pozostają w dobrej komitywie. W 2022 r. multimiliardera nazwał „wyjątkowym” i określił go osobą, której wyjątkowo ufa.

Jak założyć konto na Bluesky? Czym się różni od X?

Ale czym w ogóle jest Bluesky i jak założyć tam swój profil? Założony przez Dorseya w 2019 r. Bluesky zaczynał jako wewnętrzny zespół Twittera, którego zadaniem było opracowanie infrastruktury open source. W 2022 r. cel uległ jednak zmianie i Bluesky został wydzielony jako niezależny zespół. Od lutego br. działa już jako pełnoprawny portal społecznościowy. Ta zdecentralizowana aplikacja społecznościowa, działająca na podobnej zasadzie jak X, ma interfejs do obsługi platformy prawie identyczny jak w d. Twitterze. Warto zastrzec jednak, iż usługa została zbudowana na otwartym protokole AT Protocol, dzięki czemu kod źródłowy apki jest ogólnodostępny, a w konsekwencji internauci mogą mieć wgląd w proces jej rozwoju.

Aby założyć konto na Bluesky, trzeba wejść na stronę https://bsky.app/ lub ściągnąć aplikację ze sklepu App Store, bądź Google Play. Należy podkreślić, że korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Kolejny krok to rejestracja. Wystarczy kliknąć w opcję „Sign in”, gdzie użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu mailowego, utworzenie hasła bezpieczeństwa, a także wybranie nazwy, pod którą będziemy widoczni dla innych osób korzystających z serwisu. Może to być tylko nazwa w formacie @nazwa.bsky.social, albo z dodatkową nazwą tytułową profilu (tu można wpisać, imię, nazwisko, czy pseudonim). Internauci do swojego konta mogą dodać własne zdjęcie lub jedną z gotowych grafik, a także stworzyć krótki opis swojej osoby, czy konta. I tyle. Mając już profil można wyszukiwać interesujące tematy i osoby oraz zapisywać je jako warte obserwowania. Użytkownicy mogą również tworzyć własne posty (wciskają przycisk „New Post”) o maksymalnej długości 300 znaków.