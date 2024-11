Zagrożenie krachem. Alarmuje kluczowa instytucja finansowa

Genome zastrzegają, że sektor sztucznej inteligencji może być dla inwestorów pułapką. Jak zaznaczają, choć stał się jednym z najważniejszych dla firm technologicznych, to od hurraoptymizmu do katastrofy z reguły droga jest krótka. „Financial Times” już w marcu donosił, że fundusze VC z Doliny Krzemowej wyrażają obawy, by nie powtórzył się scenariusz gwałtownych spadków wartości znany z rynku kryptowalut.